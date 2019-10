A lelki diszharmónián a kineziológia segít

Az újkori természetgyógyászati ágazat egyik kiemelkedő, holisztikus szemléletben működő módszere a kineziológia.

A test, lélek, szellem egyensúlyára ható, a szabad energiaáramláson alapuló kezelésről Kaufmanné Géczi Beáta kineziológust kérdeztük a legutóbbi, kislődi könyvtárban tartott előadása előtt.

Megtudtuk, a már hazánkban is egyre ismertebb alternatív gyógyító módszer a hatvanas évek Amerikájából indult hódító útjára. Nálunk a leginkább elterjedt három ága közül az érzelmi stresszoldást megcélzó one brain kineziológia a leggyakrabban alkalmazott. A készség- és képességfejlesztés, önismeret és stresszoldás módszereként is aposztrofálható természettudomány az energiablokkok oldásával beindítja az emberi szervezet öngyógyító folyamatait. A gyakorlatban miként kell ezt a folyamatot elképzelni? Mi a működési mechanizmusa? Hatékonysága miben rejlik?

– A jelenben akár test, akár lélek szintjén fennálló tüneteket kezelünk, minden esetben a múltban gyökerező problémáig kell visszanyúlnunk. A szervezetben az adott energia-

blokk minden esetben érzelmi stressz hatására alakult ki. A kineziológus az izomtesztelés segítségével meghatározza a megfelelő okkort, korrekciós gyakorlatot alkalmaz, és minden kérdésre választ kap. Lehívja a tudatalattiban tárolt információkat az izmok segítségével (mert azok és az agyunk mindent tárolnak fogantatásunktól kezdve) és kiválasztja a több száz korrekciós technika közül azt a gyakorlatot, ami szükséges a blokk feloldásához. Fontos megemlíteni, hogy a gyerekeknél ötéves kor alatt az izomtónusok kifejletlensége okán, korrekciós gyakorlatokat tudunk csak alkalmazni. A terápia azonban megkívánja az izomtesztelést, amit ebben az esetben az édesanyán végzünk el. A test izmainak érintésével egyfajta választ kapunk az adott problémára, mivel az izmaink, mint a központi idegrendszer kijelzői működnek.

Az izomteszteléses korrekciós technikákkal vissza is hathatunk az agyra, mellyel mindent megváltoztathatunk, beleértve gondolkodásmódunkat. A folyamat által idegsejtjeinket újra trenírozzuk. A tudatalattiban rögzült rossz beidegződéseket felülírjuk, átadva a helyet a pozitív gondolatoknak – jegyezte meg Beáta, aki személyes érintettsége okán került kapcsolatba a kineziológia tudományával tíz évvel ezelőtt.

A kisfia az óvoda első időszakában, szótlanságba burkolózott, nem beszélt sem a társaival sem az óvodapedagógusokkal. Ennek a problémának a megoldásában segített akkor egy kineziológiában jártas specialista. Beáta ekkor döntött úgy, hogy komolyabban beleássa magát ebbe a tudományba. Elvégezte a megfelelő kurzusokat, hogy a módszer birtokában ő is képes legyen arra, hogy másoknak segítséget nyújtson. A terápia alkalmazása mellett, örömmel tesz eleget azon meghívásoknak, amikor magát a kineziológiát mutatja be. Úgy véli, áldásos hatásáról minél több embernek tudomást kell szereznie.