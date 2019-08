A megye hét csodája: Káli-medence, a mi Toszkánánk

Augusztus 8. és 30. között szavazhatják meg olvasóink Veszprém megye hét legszebb természeti csodáját.

Az elmúlt hónapban arra biztattuk olvasóinkat, jelöljenek olyan természeti látnivalókat, képződményeket, amelyeket különlegesnek tartanak. A beküldött jelölések alapján húsz csodát mutatunk be, naponta egyet-egyet, ábécésorrendben.

Olvasóink augusztus 8. és 30. között szavazhatnak a lapunkban megjelenő szavazószelvényeken. A print szavazók között kisorsolunk egy darab 2 személyre, 2 éjszakára szóló wellnesspihenést a Hotel Caramellbe. Online játékunk a veol.hu oldalon található, aki játszani szeretne, szavazatát ITT adhatja le. Az online szavazók között a megyéket összevonva kisorsolunk egy darab 200 ezer forint értékű utazási utalványt.

A jellegzetes Balaton-felvidéki táj reprezentatív képviselőjét, a Káli-medencét 1984-ben nyilvánították védetté. Lágy lankájával, mediterrán klímájával a magyar Toszkánának is nevezik, joggal. Geológiai szempontból a medence a Balaton-felvidéken belül a legváltozatosabb tájegység, sokszínű kőzetek fehér, fekete, vörös arca és egyedi természeti értéket képvisel itt a félszáznál több forrás. Legismertebb botanikai ritkasága a lisztes kankalin. A nyolc falu számos templomtornya, a falvak szőlőhegyeinek pincéi, a változatos művelési ágak sajátos tájképi összhangba olvadnak a Káli-medencében. Egyedülálló építészeti emlékekbe, romtemplomokba, kolostormaradványokba botlunk bármerre is indulunk, és a települések ma is őrzik építészeti hagyományaikat.

Szavazzon és nyerjen! A MEGYE 7 CSODÁJA