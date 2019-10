Aki tudja mi áll jól nekünk: a szín- és stílustanácsadásról

Végh Kata stílustanácsadó hivatása, hogy segíthessen a hölgyeknek megtalálni a számunkra legmegfelelőbb öltözéket, mellyel növelhetjük önbizalmunkat és magabiztosan léphetek ki a világba.

Adott már tanácsokat iskolásoknak, tartott előadást női klubokban és fotózáson is rendszeresen megfordul.

Kezdjük a legelején: pontosan mit csinál a stílus- és színtanácsadó?

A stílus- és színtanácsadás egy komplex folyamat melynek során színanalízissel és a testalkat megállapításával meghatározza, hogy a vendég számára mi a legideálisabb választás a ruhák, a smink és a kiegészítők terén. A stylist feladataihoz képest ez sokkal objektívebb, ott sokkal több szubjektivitás és a trendek követése is megengedett. Itt alapvetően az a lényeg, hogy abból hozzunk ki a legtöbbet, amink van, megmutatva, hogy a hétköznapok során hogyan alkalmazhatják a hölgyek ezt a tudást az öltözködésben. Emellett azt is megbeszéljük, mire érdemes nemet mondani az alkat és a színtípus alapján, még akkor is ha az aktuális divatirányzat mást hangsúlyoz.

A tanácsadás harmadik pillére maga a stílus, vagyis hogy a kinézetükkel mit szeretnénk kommunikálni a többi ember felé. Ehhez kicsit jobban kell ismernek az ügyfelet, hogy tudjam éppen milyen életszakaszban van, mire van szüksége. Gondoljunk csak arra mennyire más az igénye egy gyesről a munkába visszatérő anyukának és egy frissen vezetői pozícióba kinevezett embernek. Ezek alapján valósítjuk meg az összképet.

Jellemzően kik találnak meg?

Ez változó, ami közös bennük, hogy felmerül az igény a változtatásra. Ennek oka lehet egy válás vagy éppen a kamaszlányok útkeresése. Egyszerűen rádöbbennek, hogy eddig is igyekeztek szépen öltözködni, de lehetne ezt jobban, személyre szabottabban is csinálni. Sokan a színek miatt találnak meg, mert szeretnének kitörni szürke, kék, fekete árnyalatokból, de nem tudják merre is induljanak. Hiányzik a szempontrendszer és persze a divat is mindig hozza az ajánlatait, viszont ezek nem mindenkinek állnak egyformán jól.

Hogyan zajlik egy közös vásárlás a tanácsadóval?

A legcélravezetőbb, ha a vásárlást megelőzi egy konzultáció, melynek során a színbesorolást is megcsináljuk. Így már az ügyfél is érti milyen szempontok szerint fogunk válogatni. Előfordul, hogy gardróbrendezés is megelőzi a folyamatot, ami nagyon tanulságos tud lenni, mert a legtöbb hölgynél sokkal több ruha van, mint amennyit valójában hordanak. Ha előtte látom a ruhatárat tudom, hogy mire kell építkeznünk és tényleg csak olyan ruhákat veszünk meg amire szükség van. Volt már rá példa, hogy egy cég pénzügyi vezetőjével mentem márkaboltba vásárolni, de kismamával is jártam már turkálóban.

Mi alapján döntöd el, hogy kinek mi áll jól?

A színeknél alapvetően a négy fő típus van, amelyeket az évszakokról nevezték el. Ennek az a lényege, hogy a bőrünk, a szem és hajszínünk egy olyan kombinációt hoz létre, ami egyedivé tesz minket. A színtípusunk a születésünktől adott és nem is változik, akkor sem ha esetleg befestjük a hajunkat vagy más módon alakítunk magunkon. A négy típuson belül még tovább oszthatjuk az embereket három-három altípusra is. Ez a módszer egy festőművésztől ered, amit először hollywoodi sztárok, majd az üzleti szféra és szépségipari is átvett.

A másik nagyon fontos elem a testalkat. Mivel a legtöbbünknek nincsen tökéletes alakja, optikai trükkökkel lehet játszani, hogy kihozzuk a legtöbbet magunkból. Ez azért is fontos, hogy ne kövessük megfontolatlanul az aktuális divatot. Legjobb példa erre a skinny nadrág ami évek óta töretlen népszerűségnek örvend, pedig nagyon keveseknek áll jól. Lenne más alternatíva, de ehhez tényleg tisztában kell lennünk az adottságainkkal.

Milyen legyen a ruhatárunk?

Nagy önismeret kell ahhoz, hogy megtaláljuk a tökéletes ruhát, ami színben, fazonban és stílusban is hozzánk illik. Sokkal kevesebb ruha lenne a nők gardróbjában, ha nem kötnének kompromisszumokat. Ellenkező esetben olyan ruhákat is megvásárolnak, amelyeket aztán nem hordanak vagy nem érzik jól magát benne. A legfőbb szempont, hogy egy alapdarab többféle módon is hordható, jól kombinálható és minél magasabb minőségű legyen. Ezek ugyan drágábbak, viszont kevesebb kell belőlük és hosszabb távon is hordhatók maradnak. Mindez előnyös a számunkra és globálisan a világnak is el, mert így nem halmozunk fel feleslegesen ruhákat. Ez egy tudatos folyamat, melybe az is beletartozik, hogy mire mondjunk nemet.

A kiegészítőkre is igaz ez?

Ez már erősen személyiségfüggő: a kiegészítőkben már választhatunk olyan színeket is ami nem szerepel a palettánkban például táska vagy cipő esetén, mert ezek nincsenek az arc közelében. Sokan szeretik a földszíneket, pedig ez Magyarországon csak keveseknek áll jól, de egy ilyen árnyalatú kiegészítővel elérhetjük azt a hangulatot amire vágyunk. Itt is inkább a minőségű darabokat vásároljunk, mindenki megtalálhatja a pénztárcájához passzoló dolgokat.

Előfordulhat olyan helyzet, hogy természetes kinézetünkön kell változtatnunk? Esetleg ha ősz hajunk van azt befessük vagy hagyjuk meg az eredeti színét?

Az emberek alapvetően két színtípusba tartoznak a hidegbe és a melegbe. A meleg típusba tartozóknál gyakran előfordul, hogy a szürke nem áll jól nekik, mert öregebbnek néznek ki tőle, de aki alapból hideg tónusú, ahhoz nagyon passzolhat az ősz szín. Ezért van, hogy valaki nagyon szép megőszülve is, valaki viszont fakóvá, fáradtabbá válik tőle.

Javában zajlanak Tündérszépek versenyünk fotózása is, mit tanácsolsz az indulóknak?

Mivel egy ilyen versenyen nagyon rövid időnk van arra, hogy megmutassuk magunkat fontos, hogy önazonosak legyünk. Igyekezzenek azokra a dolgokra fókuszálni amit szépnek tartanak magukon, de nem minden külső, hiszen a megjelenésnek és a személyiségnek párhuzamban kell lennie. Ne akarjunk másnak látszani, mint amilyenek valójában. A kisugárzásunk ugyanannyit hozzá fog tenni a megjelenésünkhöz, mint a ruha és a smink. Ennek kell egy egész komplex képpé összeállnia, ahhoz, hogy jó esélyekkel induljon valaki a versenyen.