Év párja: csodás Veszprém megyei helyszíneken készült fotók is versenyben vannak

Továbbra is várjuk a versenyzőket és a szavazatokat az Év párja 2019-es versenyünkre.

Az elmúlt időszakban sok nevezés érkezett az utónászútért folyó játékunkra. Külön öröm, hogy többen is Veszprém megyei helyszínt választottak az esküvői fotózásuk hátteréül. Közölük mutatunk most be néhányat.

Szimonetta és Csaba igazi történelmi helyszínen, a Veszprémi Várnál fotózkodott:

Gabi és Gábor a balatonalmádi Sóhajók hídját választotta helyszínül:

Anita és Jocó hármasban fényképezkedtek Veszprém egyik legismertebb hölgyével, Zsuzsival:

Adri és Gábor az örök klasszikust, a Balaton-partot választották:

Szabina és Dávid egy igazán elegáns helyszínen, a tapolcai Malom-tónál örökítették meg legszebb napjukat:

Andi és Árpi a tihanyi panorámát választották háttérnek:

Az itt bemutatott párokra és a további versenyzőkre, ide kattintva adhatod le a szavazatodat>>>