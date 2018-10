Exkluzív felvételek a Szentkirályszabadjai szellemvárosból! – videó

A szentkirályszabadjai szellemvárosban járva kollégáink a legrejtettebb zugokat is felfedezték. Nézzetek körül velünk!

Szentkirályszabadja a repülőteréről és az egykori katonai bázisról ismert. A repülőtér mellett lévő laktanya több mint 20 éve elhagyatott,a hátborzongató halott városban már sci-fi filmet is forgattak, például Elekes Gergő Párhuzam című filmjének jelenetei is itt forogtak. A szovjet stílusú laktanyát a hatvanas években építették, orosz és ukrán katonák szolgáltak a támaszponton, külön iskola, óvoda, mozi és boltok is tartoztak a laktanyához.

A megmaradt épületek egykori funkcióját nehéz felismerni, bár vannak esetek, amikor kétség sem merülhet fel bennünk. Ilyen épület a volt színház. Az oszlopokkal díszített bejáraton belépve hatalmas, csodaszép belsőtér tárul elénk.

A grandiózus belső tér mellett ezernyi rejtett helység, folyosó tárul fel előttünk.

A kísérteties, „atomtámadás utáni” környezetet enyhítette, hogy néhol otthonosan berendezett bútorokat találtunk, matracokat, pokrócokat, habár a területre engedély nélkül tilos belépni.

A Szovjetúnió felbomlása idején egyre több katona és családja hagyta el a szolgálati helyet, így az 1990-es évek elejére teljesen lakatlanná vált a környék. Mostanra a természet is visszavette, ami az övé: bokrok, bozótok, fás területek és gaz lepte el az egykori szovjet városkát.

Az otthagyott holmik többségét már elvitték a fosztogatók, így vált a repülőtéri laktanya az évek során szellemvárossá.

A területre belépni engedéllyel is veszélyes. Megfelelő ruházat nélkül a területet benövő tüskés bozót, vagy a földön szétterülő kitört ablaküvegek könnyedén sérüléseket okozhatnak. Valamint az elhanyagolt épültek leomlott, vagy az omlás küszöbén álló falai, tetőszerkezete sem biztonságos.

A lerobbant városrész egy az egyben hasonlít Csernobilra. Az elhagyatott épületekből már elloptak mindent, ami mozdítható. Ottjártunkkor bármennyire is kerestünk korabeli emlékeket, iratokat, tárgyakat, csak egy nagyon is korunkbeli Fejér Megyei Hírlap oldalára bukkantunk.

A hely magánterület, nem látogatható szabadon. Az ide szervezett airsoft-események miatt balesetveszélyes a védőfelszereléssel és engedéllyel nem rendelkező látogatók számára.

