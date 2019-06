Fülöp Júlia: Egész évben érdekes a Balaton

Abban hiszek, hogy képzett, sokat olvasott emberek mutassák be a látnivalókat, együttműködve a turisztika illetékeseivel – vélekedik a balatonfüredi Fülöp Júlia, aki esküszik arra, az idegenvezetés soha nem lehet könyvszagú.

-Alapvető, hogy az ember hivatásának, passziójának tekintse, amit végez, jegyzi meg a fiatal nő, aki korábban oktatta is az idegenvezetést. Választását édesapjának köszönheti, akinek a nyomdokaiba lépett. Szerinte nincs annál rosszabb, mint aki egykedvűen, könyvszagúan, érzés nélkül „ledarálja” a tudnivalókat adott helyről. Nagyon lényeges a tájékozottság, ismerni kell az ország, nép kultúráját is, ahonnan érkeznek az emberek. Fontos, hogy színt, hangulatot vigyen az ember a munkájába, mert ettől lesz hiteles. Egy idegenvezetőn sok múlhat: felkeltheti a vendég érdeklődését, aki a látottak jó hírét viszi a világba, és így újabb látogatókat vonzhat, vagy ellenkezőleg, ronthat is a hely imidzsén.

Fülöp Júlia mintegy húsz éve vezeti a vendégeket angol és német nyelven is. Bejárta Európát, szinte mindenhol dolgozott már. Főként Budapest, München, Krakkó, London, Párizs, Róma áll közel hozzá. Néhány éve kisfia született, így visszatért szülővárosába, és Balatonfüreden kívül Tihanyt, Veszprémet, a Balaton-felvidéket is népszerűsíti, egyéni látogatóknak is.

Elkötelezett az egész éves Balaton mellett, a tó mindig tartogat szépségeket, például múzeumi-, és reformkori sétákon, forralt boros városnézéseken, túrákon. Júlia alapvetőnek tartja, hogy adott helyszín, város imázsát együttműködve lehet leginkább szolgálni, ahogy történik Balatonfüreden a Füredkulttal, a turisztikai egyesülettel, a városi közalapítvánnyal, a hagyományőrzőkkel, a helytörténeti egyesülettel áll napi kapcsolatban.

Céljának tekinti, hogy az Anna bálokon a mennyasszonyi ruhák helyett visszatérjenek a magyaros viseletek. A kérdésre, hogyan lehet családot működtetni ilyen elfoglaltsággal, azt mondja, náluk mindenki egy cipőben jár, férje a vendéglátásban dolgozik. A munkájuk a szenvedélyük, így megtalálják az egyensúlyt hivatásban, magánéletben.