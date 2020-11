BlackFriday helyett inkább AdakozóKedd

Többek között a Magyar Hospice Alapítvány, a Munch.hu ételmentő startup vállalkozás és az MTK Budapest sportklub is csatlakozott idén az AdakozóKedd mozgalomhoz Magyarországon.

Az AdakozóKedd, nemzetközi nevén GivingTuesday egy globális, évről évre bővülő mozgalom, melynek célja, hogy legyen egy nap, amikor minden az adományozásról, a jótékony cselekedetekről és ezek ünnepléséről szól. A kezdeményezést a Black Friday ellensúlyozására hívták életre.

Ezzel az embereket a nagy vásárlások időszakában arra buzdítják, hogy figyeljenek oda egymásra, az elesettekre, és adományokkal másoknak is segítsenek, szerezzenek örömöt. Az #AdakozóKedd napja ezért mindig a Black Friday utáni első kedd, ami idén december 1-jére esik – írja a NIOK Alapítvány közleményében.

A koronavírus-járvány időszakában talán minden eddiginél fontosabb lehet, hogy az AdakozóKedd mozgalom a lehető legtöbb emberhez eljusson, hiszen ez a nap jó alkalom arra, hogy összefogjunk egy közös, jó cél érdekében.

Az AdakozóKedd mozgalomban nemcsak magánszemélyek, de cégek, iskolák, civil szervezetek, sportszervezetek, önkormányzatok is részt vehetnek. Ezzel az összefogással a nélkülözők mellett az egészségügyi dolgozók, mentősök és szociális szférában helytállók munkáját is segíthetjük, ehhez különböző ötleteket adhat az AdakozóKedd honlapja. Ahhoz, hogy valaki részt vegyen a kezdeményezésben, nem muszáj kimozdulni otthonról, online adományokat is szívesen fogadnak a szervezetek.

Világszerte hatalmas érdeklődés övezi a nemzetközi GivingTuesday mozgalmat, melyben 2019-ben több mint 60 ország vett részt, és csak Amerikában körülbelül kétmilliárd dollárt gyűjtöttek össze nemes célokra.