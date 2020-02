Hogyan óvjuk négylábú kedvenceink egészségét tavasszal?

Noha a hőmérő higanyszála egyre feljebb kúszik, a talaj közelében még hideg van, ami könnyen okozhat felfázásos panaszokat a kutyáknál – mutatott rá Lovas-Szabó Zsuzsanna pápai állateledel- és -felszerelés-szaküzlet, díszállatüzlet vezetője.

Lovas-Szabó Zsuzsanna kiemelte, hiába érezzük az időt kicsit melegebbnek a napon, a talaj még hűvös. A séták alkalmával ezt figyelembe kell venni. – Tél végén, kora tavasszal még nem ajánlott elhagyni a kutyaruhát, de túlöltöztetni sem szabad kedvencünket, hiszen ahogy mozognak, kimelegszenek, és később korpássá válhat a bőrük. Ennek megelőzésére jól szellőző ruhát érdemes rájuk adni, illetve hidegebb időben, reggelente célszerű rétegesen öltöztetni a kutyákat – mutatott rá.

A boltvezető megjegyezte, kaphatóak bélelt ruhák is, amelyekből 15 Celsius-fok feletti hőmérsékletnél már nyugodtan ki lehet venni a bélést.

– Amikor nagyon hideg az idő, nem szabad órákra kivinni a lakásban tartott kutyákat. Mínuszokban maximum fél órát töltsenek kint, de enyhébb időben se vigyük túlzásba – jegyezte meg Lovas-Szabó Zsuzsanna.

Mint mondta, a szabadban tartott kutyák esetében az ól megfelelő szigetelésére, kibélelésére kell gondot fordítani. – A gyártók általában nikecellel biztosítják az ól szigetelését, emellett a kutyaházat a hidegebb időben kibélelhetjük szalmával, pléddel, de van, aki erre a célra papírzúzalékot használ. Ha csapadékosra fordul az idő, ügyelni kell a kutyaól szárazon tartására, a bélés cseréjére, különben gombás fertőzés alakulhat ki – hangsúlyozta Lovas-Szabó Zsuzsanna. Hozzátette, nem javasolja az asztalosműhelyekből származó forgács alkalmazását, hiszen ez gyakran olajjal szennyezett. Az olaj belélegzése felső légúti panaszokat válthat ki a kutyáknál.

Megtudtuk, a lakásban tartott kutyáknál a hidegebb időszakban nincs szükség a táplálkozást érintő változtatásokra, a kinti ebeknél azonban oda kell figyelni, hogy ilyenkor energiadúsabb, zsírosabb, jobb minőségű tápot kapjanak. – Fontos, hogy az étel ne legyen hideg. Vízből is inkább naponta többször adjunk kevesebbet, hogy ne a jéghideg vizet igyák a kutyák. Az emberekhez hasonlóan az ebek is kaphatnak torokgyulladást, illetve bélgyulladás szintén előfordulhat, ha hideg vizet isznak – magyarázta Lovas-Szabó Zsuzsanna.

Elmondta, már most oda kell figyelni a kullancsok és a bolhák elleni védekezésre, mert enyhe volt a tél. Erre főleg olyan helyeken kell nagy gondot fordítani, ahol sok a macska, vagy sünök, nyestek is megfordulnak. – Most már léteznek olyan nyakörvek, amelyek hosszabb időn keresztül fejtik ki hatásukat. Ezeket kutyáknál, macskáknál is célszerű alkalmazni – tette hozzá a boltvezető.