Krizantémok milliói kerültek a temetőkbe

Míg harminc éve szinte csak a cserepest vásárolta a magyar lakosság, az utóbbi években már 70 százalékban a vágott krizantém a kelendő.

Októberben és november elején az éves krizantémmennyiség 60 százalékát adják el a kereskedők – derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképéből.

A halottak napi, mindenszenteki időszak legnépszerűbb virága a krizantém. A nagy virágú fajták iránt a legnagyobb a kereslet, 70 százalékban ezt vásárolják, de a közepes-nagy virágúak iránt is folyamatosan nő az igény. A nagy virágúakból becslések szerint 12-13 millió szál, a közepes-nagy virágúból 1,5-2 millió szál fogy. Emellett a csokros – amely egész évben kelendő – és a cserepes fajták is választhatóak.

Míg korábban a fehér színű volt a favorit, manapság a zöld és a kétszínű (piros-fehér, napsárga-narancs, lila-rózsaszín) a legkelendőbb. Országrészenként is eltérő a trend: Nyugat-Magyarországon például a pompon típusúak népszerűek, az Alföldön, a Tiszántúlon a napraforgóra hasonlító Eleonóra dívik. Külföldre minimális mennyiségben visznek magyar krizantémot: Romániába, Szlovákiába és Ausztriába.

Átlagosan az ültetéstől számítva 12 hét alatt lesz vágásra érett a növény, és a virág a leszedését követően 3–6 hétig szép marad.

Idén augusztus 15. után az ideális éjszakai 8–10 és nappali 18–20 Celsius-fok helyett 20 és 30 fokos hőmérséklet nehezítette a krizantémok fejlődését. Ez megnövelte az előállítási költségeket, sokan ezért abbahagyták a termesztést, amit az is mutat, hogy a korábbi évekénél mintegy 10 százalékkal kevesebb dugványt vásároltak a termelők. A kamara által megkérdezett termesztők elmondásuk szerint valamelyest érvényesíteni tudták a költségnövekedést a termelői árakban, amik 10 százalékkal nőttek az előző évekhez képest. Ugyanakkor a fogyasztói árakban nem jelent meg domináns emelkedés.

Tekintve az erősen szezonális jelleget, a termesztés és a logisztika, értékesítés is komoly szervezést és feszes időzítést igényel. A vágott virágot többnapos pulton tartásra felkészítve kell átadni a boltosoknak. A termesztés nagyvárosok közelében jellemző, de kiemelhető jelentős termőterületként Dabas, Lajosmizse, Kecskemét térsége, Nyíregyháza és Szeged környéke. Mindemellett az egész országban jellemző a kisebb mértékű helyi termesztés is, sajnos a legtöbb helyen korszerűtlen technológiával. A krizantémtermesztés alapvetően szezonális munka, mintegy 3000 családnak jelent pluszbevételt, közülük 800-an foglalkoznak jelentősebb mértékben krizantémmal, de ők is a tavaszi dísznövények termesztését egészítik csak ki ezzel.

Egyházi Katalin, a pápai Katica virág-, ajándék- és kellékbolt vezetője kérdésünkre elmondta, a vágott krizantém az előző évekhez viszonyítva nagyobb mennyiségben fogyott, főként az újabb nemesítések és színek. A tűszirmú és a gömbfejű kifejezetten keresett volt, míg a klasszikusból kevesebbet vásároltak.

– Október 31-én és november 1-jén fogyott a legtöbb szál krizantém. Ilyenkor általában 10 napot is kibír a virág, hiszen az időjárás ideális, nincs túl meleg, de nem is fagy. A többség 10, 15, illetve 20 szálat vásárolt, de volt, aki fenyőágakat vagy más zöldeket is kért mellé – emelte ki a boltvezető.

Egyházi Katalin rámutatott, a krizantém ára nem változott a korábbi évekhez képest. A népszerűbb, újabb fajták azonban drágábbak a hagyományos társaiknál, általában ötven forint különbség is lehet szálanként. – Az enyhébb idő kedvez az élő virágoknak, ellenben amikor fagyot jelez a meteorológia mindenszentekre és halottak napjára, akkor a többség a selyemkrizantémot részesíti előnyben – tette hozzá a virágbolt vezetője.

Megtudtuk tőle, cserepes krizantémot is lényegesen kevesebben vásároltak, többnyire két-három héttel az ünnep előtt, hogy kiültessék a sírokra. – A cserepes krizantém a nagyobb fagyokig szép marad, illetve vannak már télálló fajták is, amik tavasszal újra kihajtanak és virágoznak. Ahogy a krizantém elvirágzik, érdemes mindig leszedni a virágokat. Ha pedig szabad földben szeretnénk teleltetni, akkor a növény tövét fedjük le avarral és falevéllel. Emellett fűtetlen helyiségben is könnyen átvészeli a hidegebb hónapokat a krizantém – fűzte hozzá Egyházi Katalin.