Laikusként is kutathatjuk a családfánkat

A Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának Társadalomtudományi Intézete Online kutatás, digitalizálás és adatbázisok címmel rendezett előadást kedden.

A bemutatóval egybekötött előadáson Czetz Balázs, a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárának igazgatója, valamint Szűts István Gergely Veszprém Megyei Levéltár főlevéltárosa segítettek eligazodni a digitális kutatás világában. Az előadások érintették a hazai, illetve külföldi adatbázisokat, valamint a kutatás megkezdésének alapjaitól bemutatták a munkafolyamatokat, ezzel segítve a jelenlévő hallgatók további munkáját.

Az adatbázisok és a levéltári iratok hallatán általában poros aktákra gondolunk, de a két szakember felhívta a figyelmet arra, hogy otthonunk kényelméből is kutathatunk, hiszen a digitalizáció már a levéltáraknak is fontos célkitűzésük.

– A digitalizáció egy társadalmi elvárás, ami kormányzati szinten is támogatva van. Ennek van egy állományvédelmi vetülete, amikor azokat a dokumentumokat digitalizáljuk, amelyek sérülékenyek, valamint egy társadalmi vetülete, amikor olyan dokumentumokat digitalizálunk, ami nagy társadalmi érdeklődésre tart számot, mondjuk anyakönyveket, különböző listákat, lajstromokat, amik az érdeklődő, laikus kutatók körében is népszerűek – mondta el a Napló kérdésére Czetz Balázs.

– A múzeumok mintájára a levéltári pedagógia is egyre inkább elterjedt, a legkisebb korcsoporttól a felnőttekig nyújtunk lehetőséget arra országosan, hogy játékos módon megismerkedjenek a levéltárak munkájával. Rendkívüli történelemórák, családfakutatási tematikák, szemináriumok, képzések is folynak az intézményekben – emelte ki Czetz Balázs.

Az igazgató szerint a családfakutatás egyébként is népszerű, fontos az embereknek, hogy megismerjék a családjuk történetét, múltját, amely törekvéseket a levéltárak maximálisan támogatnak. Kiemelte, a laikusok is bátran nekivághatnak a családfakutatásnak, hiszen digitális és nyomtatott segédletek is segítik a munkát, a levéltárakban pedig minden segítség adott a kutatáshoz.