Leteszteltük a csopaki mezítlábas ösvényt

A betonhoz és aszfalthoz szokott lábunknak igazán felüdülést jelenthet a hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Kneipp-ösvények.

Szerencsére már a Veszprém megyeieknek se kell messzire menniük, ha élvezni szeretnék a szabad járkálást, hiszen a csopaki strand mellett is kialakítottak egy mezítlábas ösvényt.

Mi is az a Kneipp-ösvény?

Kitalálója Sebastian Kneipp német pap, aki elkötelezett híve volt a természetgyógyászatnak. Az általa kitalált gyalogospályán vagy ösvényen különböző természetes felületű részek váltakoznak – a kavicsos, köves, zúzottköves részek mellett fenyőkéreg, fakorong burkolat, tőzeg, fenyőtoboz, meggymag, tégla és kiskockakő burkolatok – eltérően masszírozva a talp reflexpontjait, természetes talpmasszásként serkentve a vérkeringést és az anyagcserét. Az ösvényen kialakított fa akadályok az egyensúlyérzéket fejlesztik.

Irány Csopak

A város weboldaláról megtudtuk, hogy a mezítlábas ösvényt a Sport utcától a községi strand területéig terjedő szakaszon találhatjuk meg, közvetlenül a bicikliút mellett. Ez egyrészről nagyon jó, hiszen így kerékpárral könnyedén elérhető. Másrészről a nyári hétvégeken ez a rész igencsak forgalmas, ami zavaró tud lenni, hiszen ezek a parkok a lelki felüdülést is szolgálják. Utóbbihoz viszont hozzájárul a park másik oldala, amit a balatoni nádas alkot, melyen átszűrődik a víz nyugtató hangja.

Első ránézésre rövidnek tűnik a gyalogút, de a látvány csalóka, valójával a pálya hosszan elnyúlik a part mentén.

Le a cipővel

Lekaptuk hát mi is a cipőnket és a strand bejárata felől megközelítve elindultunk az ösvényen.

A kockakövekkel melegítünk be, ez talán még a feladattól vonakodóknak sem okoz problémát. Igaz a nyári kánikulában nagyon felmelegedhetnek, de még kibírható.

Utána már nagyobb kihívás érkezik, jönnek a nagyobb méretű kavicsok. Első ránézésre könnyűnek tűnhet az átjutás, de valójában szükségünk lesz az egyensúlyérzékünkre. Itt már azt is megértjük, miként masszírozhatjuk talpunkat a felület és a saját testsúlyunk segítésével.

Átlépve kellemesen puha fakérgen lépkedhetünk, mintha csak egy erdőben sétálnánk.

A farönkökből álló rész érzésre nem sokban különbözik az első, kockaköves szakasztól, viszont ezek kevésbé melegednek fel.

Meglepő módon ezután következik a talp számára legintenzívebb szakasz az apró, murvás kövek. Ezek minden ponton bökdösik a lábat, nem feztelenül kellemes érzés, de nem is elviselhetetlen.

Ezután a már ismert anyagok ismétlődnek, egészen a tobozokig. Sokan valószínűleg ezen a szakaszon ijednek meg, hiszen a bökős, szűrős termények első ránézésre nem tűnnek túl bőrbarátnak. Rájuk lépve viszont meglepődve tapasztalatuk, hogy puhák és kifejezetten kellemes rajtuk a séta.

Az ösvényen találhatók még az egyensúlyérzéket fejlesztő akadályok is. Ezek nem túl magasak, könnyedén bárki rájuk léphet és végigmehet rajtuk. Külön jó pont, hogy gondoltak az idősebbekre is, így az akadályok mellett, szintén fakérgen elsétálhatnak azok is akik már nem merik megkockáztatni a rönkökön való járást.

Ide fogunk járni nyáron

Összességében elmondható, hogy akik szeretnek mezítláb mászkálni, azoknak mindenképp érdemes felkeresni a helyet. A szakasz teljes egészében végigjárható tíz perc alatt, de érdemes lassabb tempót venni és kiélvezni a különböző felületeket. Majd miután lefárasztottuk a talpunkat, a legjobb amit tehetünk, ha beleáztatjuk a lábunkat a Balaton hűsítő vízébe.