Ötletbörze bespájzolóknak – Így rendezd át a lakás leghasznosabb helyiségét

Nyakunkon a befőzési szezon. Érdemes kitakarítani, átrendezni a spájzot, ahol a polcra kerülnek a befőttek, lekvárok, savanyúságok. Néhány praktikával rendezett és átlátható lesz a lakás egyik legkisebb, egyben leghasznosabb helyisége.

A régi házak szerves része volt a spájz, ma már egyre kevesebb új építésű ingatlanban kap helyet. Ezért is nagy kincs annak, akinek van: elnyeli a főzéshez való száraz alapanyagokat, a zöldségeket, a gyümölcsöket, a palackokat, a ritkán használt edényeket, de sokan itt tárolják a hűtőt, a fagyasztót is. A kamrára tekinthetünk a konyha meghosszabbításaként, elrejti a nem mindennap használt dolgokat és a kevésbé mutatós darabokat. Ennek ellenére a maga módján ez az apró helyiség is lehet szép és otthonos.

Először érdemes mindent kipakolni, átnézni, a már lejárt holmikat, fűszereket, alapanyagokat kidobni, a maradékot összerendezni és listát írni arról, hogy mi hiányzik. A polcokat, szekrényeket nem árt áttörölni, az ablakot megpucolni, a szellőzőnyílást kitakarítani.

Gondoljuk végig, hogy mit használunk a legtöbbször, miből tartunk otthon többet, és eszerint pakoljunk vissza.

Egy lehetséges variáció, hogy legfelülre kerülnek a konzervek, a befőttek, a lekvárok, alájuk az italok, majd a liszt, a cukor, a száraztészta, az ecet és az olaj következik. Legalulra, akár a padlóra tett ládákba is mehet a krumpli, a hagyma és a többi zöldség, gyümölcs.

A legtöbb spájzban fából, vagy fémből készített, nyitott, plafonig érő polcrendszer szolgálja a tárolást. Ez viszonylag könnyen kivitelezhető megoldás, és utólag is átalakítható, bővíthető, másrészt praktikus, hiszen könnyen hozzáférhetővé teszi a dolgokat. Mivel azonban számtalan fajtájú és méretű alapanyag kap itt helyet, az egységes összkép érdekében érdemes ezeket egyforma dobozokban, illetve fonott vagy drótkosarakban tárolni. Mutatósak a textilzsákok és a fémdobozok, biztonságosak a vákuumosan záródó edények, praktikusak az adagolónyílással ellátott tárolók és a palacktartók.

A lekváros- és befőttesüvegeket érdemes megcímkézni, a tetejüket pedig befedhetjük színes papírral, textillel vagy szalvétával. Egy kis madzaggal, spárgával, szalaggal átkötve nemcsak a kamra díszei lesznek, de személyes ajándéknak is beillenek. Soha nem megy ki a divatból a stelázsipapír, azaz a polcdíszítő csík. Lehetőleg a tárolókhoz színben passzoló, a lakás stílusához illő színűt, mintájút válasszunk.

Használjuk ki a falon szabadon maradt területet is: akasztók, kampók, szerszám- és takarítóeszköz-tárolók, mágneses kiegészítők kerülhetnek ide. Ha még egy kis fellépőnek is hagyunk helyet, a legfelső polc tartalmát is bármikor elérjük. A spájz manapság sokszor csak egy szekrény a konyhában. A különböző kinyitható, elfordítható rekeszeknek köszönhetően ezek is rengeteg mindent elnyelnek, nagyban megkönnyítik a tárolást. A vasalatok külön is megvásárolhatók, így akár a már meglevő konyhaszekrénybe is beépíthetők.

Nagyobb konyha esetén gipszkartonnal utólag is könnyen leválasztható egy kis helyiség kamrának, de hasonló célt szolgál egy nagy méretű beépített szekrény is. A jó spájz nemcsak tiszta és rendezett, de személyre szabott, életszerű, átlátható és könnyen hozzáférhető is. Amilyen kicsi, olyan hasznos része az otthonunknak, megérdemli, hogy foglalkozzunk vele.