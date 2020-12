Védőnőként Balatonfűzfőn: Egész embert igénylő, felelősségteljes szolgálat

Tölgyes Beáta területi védőnő 2000 júniusában tette le az államvizsgát a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kara szombathelyi tagozatának védőnői szakán, és az év augusztustól védőnő Balatonfűzfőn.

– Először vegyes körzetem volt a fűzfőgyártelepi részen, vagyis a területi munka mellett iskolai feladatokat is elláttam. 2006. január 1-jétől négy évig helyettesítéssel láttam el a fűzfőfürdői és a tobruki településrészeket, majd 2010 óta csak területi védőnőként végzem a védőnői feladatokat Balatonfűzfő teljes területén – kezdi Tölgyes Beáta, miközben lelkesen mesél, számára ez nem munka, hanem hivatás, melyet nagyon szeret.

Teljesen tudatos volt a pályaválasztása. Mivel mindig is szeretett kisgyermekekkel foglalkozni, így nyolcadik osztályban, amikor döntenie kellett, hogy merre tovább, az egészségügyi szakközépiskolába jelentkezett. Bár itt történt egy kis csalódás, mivel először csak a szakiskolai osztályba került be a túljelentkezések miatt. Mindig is pozitívan állt az élet dolgaihoz, így nem adta fel, és a hároméves szakiskola elvégzése után lehetősége adódott, hogy második osztálytól folytassa a tanulmányait, immár szakközépiskolai osztályban. Így a középiskolai tanulmányai hat évig tartottak, majd jelentkezett az Egészségügyi Főiskola védőnői szakára.

2004-ben Esztergomban szociálpedagógusi diplomát szerzett. Mint mondja, a területi védőnő feladata nagyon sokrétű. – Nővédelem, ezen belül a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való felkészülés segítése, a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében való részvétel. A várandós édesanyák gondozása, a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás. Az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása. Mindig van némi mobilitás, így átlagosan 185 családot látok el. Évente 30-40 kismamát veszek fel újonnan, átlagosan 28–32 újszülött születik Balatonfűzfőn.

Nagyon sokrétű a védőnők tevékenysége, mellyel együtt a felelősség is nagy, és a mostani járványügyi vészhelyzetben még nagyobb, különösen azért, mert a személyes találkozásokat korlátozniuk kell. Feladatait igyekszik mindig naprakészen ellátni, ami néha nem sikerül, de a határidőket mindig pontosan betartja. Rendszeresen jár továbbképzésekre, konferenciákra.

Beáta összességében nem bánta meg, hogy ezt a hivatást választotta. Mindig vannak olyan pillanatok, ami miatt azt érzi, hogy jól döntött.