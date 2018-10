Folytatódik az adócsökkentés, további adónemek is megszűnhetnek

A kormány szerint elsősorban a munkát és a jövedelmet terhelő adók csökkennének, a cél a régiós versenyképesség növelése.

Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium (PM) adóügyekért felelős államtitkára csütörtökön, a Nemzeti Adókonzultáció szakmai konferencián felidézte:

az adószerkezet 2010 óta jelentősen átalakult, a munkát és a jövedelmet terhelő adók súlya csökkent, helyüket a fogyasztási, forgalmi adók vették át.

Az adópolitikai fordulatot úgy sikerült elérni, hogy közben a vállalatok megőrizték versenyképességüket, a bérterhek csökkentése miatt még ki tudták terhelni termelni azokat a bérterheket, amelyeket a a minimálbér emelése és az emelkedő bérdinamika rájuk rótt mellett is, miközben az államháztartás egyenlege az adócsökkentések mellett is javult.

A GDP-arányos adóelvonás alacsonyabb, mint a válság előtt, de a térségben a magasabbak közé tartozik.

Azon dolgoznak, hogy az adóelvonási szint fokozatosan csökkenjen, régiós szinten is versenyképes legyen – mondta az államtitkár. Hozzátette, az adóelvonás szintje 2016 óta folyamatosan csökken. Azt, hogy a GDP-arányos adóelvonás az adócsökkentések ellenére is még 48-49 százalékon stagnál, a gazdaság fehéredésével magyarázta, aminek köszönhetően az adóhatóság változatlan vagy csökkenő kulcsok mellett is egyre több bevételt tud beszedni, ami évente 200-300 milliárd forint többletet jelent.

Tovább csökkentenék a munkát terhelő adókat

Az adóék – a munka adóterhelése – a válság időszakában rendkívül magas, 50 százalék felett volt, az élmezőnyben az OECD-országok között, 2016-ra azonban sikerült jelentősebb elmozdulást elérni. A szociális hozzájárulási adó (szocho) hatéves bérmegállapodásban rögzített csökkentése után az adóék meg fogja közelíteni a Visegrádi országok átlagát.

A kormány határozott szándéka, hogy a munka adóterheit fokozatosan csökkentse, és a régió legversenyképesebb rendszerét alakítsa ki.

Hozzátette, a társasági adóban ezt már sikerült elérni, aki Magyarországon kíván letelepedni, a legversenyképesebb adórendszerben tud dolgozni.

Népszerű a kiva és a kata

A kkv-k versenyelőnye az egyedi, rájuk szabott, egyszerű adónemekben – mint a kisvállalati adó (kiva) és a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) van az államtitkár szerint. Az immáron 12 milliós értékhatárig választható kata hatálya alá már közel 300 ezren tartoznak, a kivát pedig már több mint 28 ezren – az előző évinél kétszer többen – választották. A szakmával konzultálva vizsgálják, van-e szükség a kiva finomhangolására – tette hozzá.

A magánszemélyek adózásával kapcsolatban kiemelte az e-szja-t, hozzátéve, arra törekszenek, hogy a vállalkozásokat is minél több adminisztrációs tehertől szabadítsák meg.

Az áfával kapcsolatos intézkedések – köztük a fordított áfa, a belföldi összesítő jelentés, az ekáer, az elektronikus számlaadat-szolgáltatás, az online pénztárgépek bevezetése – látványos eredményeket hoztak. A be nem szedett áfa aránya 2016-ban 13 százalékra csökkent, így jóval alacsonyabb, mint a 20%-os régiós átlag. A kormány határozott szándéka, hogy az áfarés egy-két éven belül 10 százalék alá csökkenjen – ismertette.

Jelenleg több mint 60 adónem van, kevesebb lehet

Az államtitkár szólt arról is, hogy az adópolitika célja, hogy támogassa a kormány célkitűzéseit, így az szja a foglalkoztatást, a társaságiadó-kedvezmények a versenyképességet, a családi adókedvezmények pedig a demográfiai célokat segítik.

Nemcsak az adminisztrációt, az adók számát is radikálisan csökkenteni kívánják. A folyamat már elkezdődött, 2019-től öttel kevesebb adónemmel kell számolni.

Van miből lefaragni, jelenleg több mint 60 adónem van Magyarországon. Hozzátette, egy átlagos vállalkozás csak 10-12-vel találkozik, de ez is jelentős költség számukra.

A fejlődési irányokról elmondta: a pénzügyminiszter elvárása, hogy az adóhatóság digitálisan jól szervezett, az elektronikus ügyintézésre fókuszáló hatóság legyen.

Szeretnék elérni, hogy az adóhivatal ne csak a magánszemélyeknek, hanem a vállalkozások szélesebb körének is el tudja készíteni az adóbevallási tervezetet egyes adónemek tekintetében, amit elsősorban a kkv-k használhatnak majd ki.

Az államtitkár szerint a legnagyobb kihívás az, hogy a rengeteg beáramló információt jól feldolgozva, Magyarország a nemzetközi adózás területén attraktív célország legyen, erős eszközökkel fellépve ugyanakkor a jogellenes adóelkerülés és adótervezés ellen.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS