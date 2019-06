Szupertraktorokat vet be a bicikliutak tisztítására a közútkezelő

A tizenöt darab, speciális adapterekkel felszerelhető munkagép mind a négy évszakban bevethető lesz majd.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tizenöt speciális munkagépet vásárolt a kerékpárutak karbantartására, a beruházás teljes költsége több mint nettó 440 millió forint volt.

A csütörtöki, sárbogárdi átadóünnepségen Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos fordulópontnak nevezte a gépbeszerzést a kerékpárutak üzemeltetése tekintetében. Elmondta, hogy a John Deere munkagépek a legmodernebb adapterekkel felszereltek, így a fűkasza mellett hóekével, seprőgéppel, sószóróval is rendelkeznek.

„Nincs a világon olyan ország, ahol ezeknél a gépeknél korszerűbb eszközökkel tartják karban a kerékpárutakat”

– fogalmazott.

Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató-helyettese megjegyezte, hogy a 2017-es kormánydöntés óta fokozatosan veszik át a kerékpárút-hálózat üzemeltetését. Mint mondta, az új traktorokkal az év minden napján képesek lesznek a kerékpárosok számára használhatóvá tenni az utakat.

A kormánybiztos kiemelte, hogy a kormány egyik legfontosabb célkitűzése szerint 2030-ra a legélhetőbb európai országok közé kell kerülnie Magyarországnak. Ebben rendkívül fontos szerepe van a kerékpározásnak, ami jó infrastruktúra nélkül elképzelhetetlen – tette hozzá.

Révész Máriusz emlékeztetett arra, hogy néhány éve a kerékpárutak nem alkottak egységes, összefüggő hálózatot, a karbantartás sem volt megfelelő színvonalú, ezért lépniük kellett. A kormány döntése értelmében a Magyar Közút átvette a legfontosabb utak üzemeltetését és mára körülbelül ezer kilométernyi kerékpárutat tart karban.

A kormánybiztos kérdésre elmondta:

az idén, de legkésőbb jövő tavasszal elkészül a Tisza-tó körüli kerékpárút, a Balaton kör felújítása is megkezdődött, ősszel elkezdődik a Budapest-Balaton kerékpárút építése, valamint a Rajka és Budapest közötti Duna-menti szakaszon is épül majd kerékpárút.

Ezen felül sok út épül TOP forrásból, továbbá a fővárosnak is tízmilliárd forint áll rendelkezésre kerékpárutak építésére.

Mikesz Csaba kérdésre elmondta: ahogy a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. építi az új kerékpárutakat, úgy fogják átvenni a megépült szakaszokat is fenntartásra. A géppark is folyamatosan bővülni fog, a most beszerzett 15 munkagép mellé már az idén kiírják az újabb közbeszerzést, amely alapján újabb öt gépet fognak vásárolni a kerékpárutak kezelésére.