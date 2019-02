Termelő, fogyasztó, kereskedő: mindenki jól jár ezen a vásáron

Szeptember 26. és 29. között rendezi meg immár 79. alkalommal az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítást és Vásárt (OMÉK) az agrártárca az Agrármarketing Centrummal (AMC) közösen.

Szeptember végén a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban tartják az ország legnagyobb agrárrendezvényét, a rendezvény megvalósítására 1,2 milliárd forintot biztosít a költségvetés – jelentette be Nagy István agrárminiszter csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

A rendezvényen várhatóan ezer kiállító mutatkozik be, és mintegy százezer látogatóra számítanak.

A négynapos rendezvény első napja szakmai nap lesz, azt követően várják a nagyközönséget, a családokat és a szakma diákjait.

Az agrárminiszter elmondása szerint a rendezvény legfőbb célja az üzleti szerep megerősítése és a fiatalok megszólítása. Az idén először vidéki társrendezvények is lesznek, szakmai kiállítást szerveznek Hódmezővásárhelyen az állattenyésztésről, Bábolnán az agrárgépészetről, Budapesten pedig élményközpontú állat- és mezőgazdasági gépbemutató lesz.

Az OMÉK több mint egy kiállítás és vásár, „azon túl, hogy nemzeti büszkeségünk, az agrárium ünnepe,

felvonultatja a magyar mezőgazdaság- és élelmiszergazdaság termékeit, kertészeti, mezőgazdasági, élelmiszeripari, technológiai újdonságokat, a legkiválóbb magyar termékek különleges tárházát mutatja be

– emelte ki a miniszter.

Nagy István rámutatott: a kiállítás teret ad a termelők, kereskedők és fogyasztók közti kapcsolat és bizalom elmélyítésének, bővítésének.

A miniszter tájékoztatása szerint a kiállításra meghívják a környező országok agrármarketing szervezeteit is, a potenciális üzleti partnerek célzott elérése érdekében. A mezőgazdaság népszerűsítésére a fiatalok körében egy úgynevezett ”élménygazdaságot„ alakítanak ki, amely az agrárgazdaságot innovatív módon, élményszerűen mutatja be. Szerveznek szakmai, protokoll és közönség programokat is, hogy minél szélesebb kört szólítsanak meg.

Ondré Péter, az AMC ügyvezetője elmondta, hogy

a vásár újszerűbb, programdúsabb lesz a két évvel ezelőttinél, középpontjában az élelmiszeriparral, a professzionalitással, a nemzetköziséggel és az innovációval.

Miközben a kiállítás megtartja közönségvásár jellegét, olyan kérdésekre fókuszál majd, mint a fenntarthatóság, a fogyasztói tudatosság növelése, a fogyasztói bizalom növelése, az egészséges, GMO-mentes élelmiszerek, az agrárdigitalizáció és az agrárpálya vonzóvá tétele – tette hozzá.

Kiemelten kezelik az élelmiszerinnováció témakörét, ennek érdekében innovációs pályázatot hirdetnek és díjat adnak át – tájékoztatott. A kezdeményezéssel a magyar élelmiszeripari gyártókat kívánják ösztönözni az innovatív, nemzetközileg is versenyképes termékek előállítására.

Az ügyvezető felhívta a figyelmet a vásár weboldalára, a www.omek.amc.hu-ra is, ahonnan a kiállítók már letölthetik a jelentkezési lapokat és bővebb információkat kaphatnak a vásárról. Kiállítói helyek március 20-ig vásárolhatók kedvezményesen.

Borítókép: illusztráció