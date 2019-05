A Gourmet Fesztiválon kiderült: a desszertet a veszprémiek készítik a legjobban

A paprika, a sercli és a sör volt az idei OTP Bank Gourmet Fesztivál kiemelt témája. A több mint 50 éttermet felvonultató rendezvényen a két Michelin-csillagos Konstantin Filippou mellett a koreai, az orosz és az albán konyha neves képviselői és az egyik legrangosabb olasz pezsgőház is bemutatkozott a Millenáris Parkban.

Veszprémből a Gusto 13 Bistro, az Oliva Étterem, a Villa Medici és a balatonfüredi Sparhelt vett részt az eseményen, míg a „borosok” közül megyénkből a Gilvesy Pincészet, a Káli Kövek Garage Winery, a Kreinbacher, a Pálffy Szőlőbirtok és Pince, valamint a Zelna állított standot.

Az Oliva csapatának nevében Mészáros Zoltán tulajdonos a Naplónak elmondta, az étterem harmadik éve vesz részt a Gourmet Fesztiválon, képviselve a magas színvonalú veszprémi vendéglátást.

Noha az idei Gourmet Fesztivált a korábbi évnél rosszabb időjárás és látogatóknak inkább az italokat, pezsgő- és borpavilonokat kereső mentalitása tükrözte, továbbra is kiváló seregszemléje volt a hazai vendéglátás élcsapatának – fogalmazott.

Az idei tematika – sercli, sör, és fűszerpaprika – noha elsőre meghökkentő is, sok kreatív megoldást szült. Az Oliva új séfje, Takács Attila egy marhapofával – pofa, sör, csipet paprika, kenyérvég – és egy ,,serclifagyi-csicsóka” kombóval kombinálta a feladatot.

A Villa Medici részéről ebben az évben is sikeresnek ítélik a fesztiválon való részvételt, erről beszélt lapunknak a hotel és étterem egyik tulajdonosa, Neubauer Edit.

– Amrein Csaba séf által megálmodott főételünk a borjúpofa, körömpörkölt szafttal, dödöllével aratta a legnagyobb sikert. Szájhagyomány útján terjedt a híre, több fesztiválozó kifejezetten ezért keresett fel minket a több száz kiállító között. Desszertünk, a vajsörfagy­lalt is nagy népszerűségnek örvendett. Az időjárás szerencsére a kegyeibe fogadott minket, a szerdai bepakolás óriási zivatara és néhány borúsabb időszak kivételével végig napsütésben dolgozhattunk – mondta Neubauer Edit, aki hozzátette: tulajdonosokként fontosnak tart­ják a fesztiválon való részvételt, és a kollégák is örültek az újabb kihívásoknak. Annak, hogy évről évre tovább népszerűsítsék a Villa Medicit, öregbítve Veszprém város jó hírét is.

– Örömünket fokozta, hogy városunk egyik étterme hozta el ebben az évben a fesztivál legjobb desszert díját – emelte ki.

Immár nyolcadik alkalommal járt a Gourmet Fesztiválon a Gusto 13 Bistro, és ha már ott voltak, elkészítették a legjobb desszertet paprikasorbettel kínált serclifelfújt formájában.