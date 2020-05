Biztonsági intézkedések és növekvő forgalom a benzinkutakon

A Covid-19 járvány miatti intézkedések hatására 25-30 százalékkal csökkent a hazai töltő­állomások forgalma áprilisban. A lassan növekvő forgalomból és a vásárlói visszajelzésekből azonban már láthatók a jelei annak, hogy az élet fokozatosan visszatér a normál kerék­vágásba.

Arról, hogy milyen intézkedések történtek az elmúlt időszakban az egyes töltőállomásokon, és általában hogyan érintette a hazai üzemeltetőket a járványhelyzet, lapunk a Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.-t és a Shell Magyarországot kérdezte.

A koronavírus-járvány eny­hülésével fokozatosan csök­ken­nek országszerte és a régióban is a korlátozó intéz­kedések. Mindez a Mol-csoport kis­kereskedelmi forgalmán, az értékesítéseken is meglátszik, és míg korábban csoportszinten 30-40 százalékkal csökkent az üzemanyag­-értékesítés az elő­ző év hasonló időszakához képest, addig az utóbbi időben jelentős javulást érzékelnek. Magyarországon továbbra is zavartalanul üzemel mind a 468 töltőállomás, amelyekből 23 található Veszprém me­gyében.

A Shell által Magyarországon üzemeltetett 189 töltőállomásból egyelőre 15-öt zártak be ideiglenesen, olyan városokban, ahol több kutat is üzemeltetnek. Megyénkben tíz töltőállomásuk található, közülük egy pápai nem üzemel jelenleg, de május végén az is újra kinyit. A társaságok folyamatosan követik a nemzetközi és a hazai eseményeket, illetve a kormány ajánlásait, és ezekre próbálnak minél gyorsabban reagálni. Figyelik a töltőállomások látogatottságát is, és ehhez igazítják a nyitvatartási időket. A kutak biztonságos működése érdekében mindkét társaságnál számos intézkedést vezettek be. Plexifalat helyeztek a pénztárakhoz a saját dolgozóik, illetve a vásárlók védelmére.

A Molnál elmondták, hogy a shopokon belül legalább óránként – csúcsidőben még ennél is gyakrabban – fertőtlenítik a mosdókat, a gasztrorészen a pultot, a székeket és asztalokat, illetve a kutaknál rendszeresen vírusmentesítik a töltőpisztolyokat is. Csak előre csomagolt pékárut árusítanak, a kávét pedig eldobható, egyszer használatos papírpoharakban szolgálják ki. A fokozott óvintézkedések részeként eddig 250 ezer gumikesztyűt, 45 ezer arcmaszkot és több mint négyezer különböző kiszerelésű kézfertőtlenítő szert szállítottak ki a töltőállomásokon dolgozó kollégáiknak.

A Shell töltőállomásokon kesztyűben, arcmaszkban szol­gálják ki a vásárlókat. A nagy forgalmú kutakon automata kézfertőtlenítőket is kihelyeztek. A shopban egyszerre maximum öt személy tartózkodhat, a többi vásárlónak az épületen kívül kell várakoznia. Budapesten és Pest megyében az előkészített vagy helyben készülő ételeket, italokat kizárólag elvitelre adják ki, az ország többi területén azonban már megengedett, hogy a megrendelt ételt, illetve italt a töltőállomások teraszán, egymástól legalább 1,5 méter távolságban fogyasszák el a vásárlók.