Finom portékákkal megnyitott a herendi termelői piac

A helyieket, a környékbelieket és a városba látogatókat is várja a Herendi Termelői Piac, amely augusztus 14-én, pénteken délelőtt nyitott meg. A kézzel nyújtott házirétesektől a mézborokon át a friss pékárúig és gyümölcsökig, sokféle finomsággal várták a termelők az érdeklődőket.

Az első herendi termelői piacon megjelent árusokat és vásárlókat Altai Elvira köszöntötte. Az alpolgármestertől megtudtuk, hogy a „Zöld város projekt” részeként alakították ki a piacot, és úgy gondolták, hogy az elkészült részeket megnyitják, de a nagyszabású, ünnepélyes átadást az egész projekt befejezése után tartják majd meg.

A termelői piac kapcsán a város vezetése abban bízik, hogy a buszmegállónál, a szépen kialakított, fedett elárusítóhelyen, méltó körülmények között, egyre több eladó és vevő keresi majd fel a termelői piacot.

Bár a környéken a munkálatok még nem fejeződtek be, de egyre nagyobb volt már az igény arra, hogy a szezonban megnyisson a piac – mondta el Horváth Gabriella, aki – közhasznú feladatként – magára vállalta a termelői piac szervezését, működtetését, és a kapcsolattartást az árusokkal. Káptalantótiban a helyi piacon tájékozódtak és mérték fel a lehetőségeket, sőt a lakosság véleményét is kikérték, hogy melyek azok a portékák, amelyeket szívesen vásárolnának. Sok ajánlat érkezett a herendiektől, amelyeket felhasználva keresték meg az árusokat.

Valkóczi Andrea nagyon örül annak, hogy Herenden is megismertethetik a sümegi rétesház adalékmentes anyagoktól készült kínálatát. Az új piacra sok finomsággal: kézzel nyújtott házirétesekkel, zserbóval, pitékkel, és többek között hatlapossal is érkeztek.

Őstermelőként vett részt az a lókúti fiatal pár a termelői piacon, akik szörpöket, ketchupokat, chili paprikát, dzsemeket is hoztak első piacozásukra. Mivel közel vannak Herendhez, jó lehetőségnek tartják a piacot, ahol megmérettethetik magukat.

Mivel főleg expókon és rendezvényeken árul, ezért most, hét hónap után ez az első rendezvények egyike, ahol kínálhatja a portékáját Csékei Zsolt, aki méz különlegességeket, natúr termelői mézeket, és mézbort is hozott magával Herendre.

A helyi Magony István szilvát, almát, krumplit és tormát is árult. Mint mondja mindig azt kínálja majd, ami éppen érik. Jövő héten hoz vilmoskörtét, zöldbabot és szárazbabot is. Öt éve árul már Herenden, de a kultúrház előtt szinte csak egyedül volt, ezért örül a többi árusnak, mert így nagyobb a forgalom is.

A termelői piac péntekenként várja majd a vásárlókat reggel 9-től délután 16 óráig.