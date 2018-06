Jó ha tudja: szigetelten többet ér a házunk

Egyes megyékben akár 6 millió forinttal is többet ér egy családi ház, ha megfelelően szigetelt, országos szinten átlagosan 20 százalékkal magasabb négyzetméteráron adható el egy energiahatékony otthon – derült ki a Knauf Insulation és az Otthontérkép legfrissebb felméréséből.

A kutatásból kiderül, hogy a magyar családiház-állományon belül évek óta folyamatosan nő az energiahatékony otthonok aránya: már minden ötödik ház szigetelt, és akár 100–150 ezer forintnyi rezsit is megspórolhat egy szezonban a tulajdonosának.

Magyarországon 2,7 millió családi ház van, amelyből mintegy 100 ezer ingatlan eladó. A kutatásából kiderült, hogy évről évre nő a szigetelt vagy energiahatékonysági szempontból korszerűsített ingatlanok száma. Amíg 2016-ban mindössze a meghirdetett ingatlanok 17 százaléka, 2017-ben pedig 19 százaléka volt szigetelt, addig 2018 tavaszára ez az arány már 21 százalékra növekedett.

– Egyértelmű a pozitív trend. Egyre több ingatlantulajdonos végezteti el házán a szigetelést, amelynek haszna kettős: az ingatlan használata során akár a rezsi 50 százaléka is megtakarítható vele, értékesítéskor pedig akár a befektetett összeg három-, négyszeresét is behozhatja a szigetelés a ház árának értéknövekményében – mondta Aszódy Tamás, a Knauf Insulation ügyvezető igazgatója.

A kimutatás rávilágít arra is, hogy a napjainkban tapasztalható ingatlanár-emelkedés közepette a szigetelt ingatlanok ára intenzívebben nő, mint a nem szigetelt otthonoké. – 2018 második negyedévében a nem szigetelt családi házakat 222 ezer forint négyzetméter-átlagáron, míg a szigetelt ingatlanokat több mint 20 százalékkal drágábban, átlagosan 270 ezer forintos négyzetméteráron hirdette tulajdonosuk – mondta Mester Nándor, az Otthontérkép vezető elemzője, aki hozzátette: Jól látható, hogy a szigetelt és nem szigetelt ingatlanok ára között egyre jobban nyílik az olló, a korszerű otthonok abszolútértékben is többet érnek, ráadásul áruk is gyorsabban növekszik.

A szigetelés árnövelő hatásának érzékeltetésére megvizsgálták azt is, hogy az ország egyes megyéiben mennyivel magasabb áron adható el egy átlagos alapterületű, 100 négyzetméteres, szigetelt családi ház, mint egy nem szigetelt. Az eredmények a szakértőket is meglepték! Körülbelül azonos méretű családi házak esetében Csongrád megyében akár 6 millió, Bács-Kiskun megyében 5,9 millió, Vas megyében 4,9 millió, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 4,7 millió, Heves megyében 4,0 millió, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Hajdú-Bihar megyében pedig akár 3,6 millió forinttal magasabb áron is eladható egy szigetelt otthon, mint egy nem korszerűsített.

A felmérés szerint azokban a megyékben, ahol az épületállomány minősége jobb, vagy eleve drágábbak az ingatlanok, a szigetelés nem bír akkora árfelhajtó hatással. Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém megyében már 2 millió, Fejér megyében pedig mindössze 900 ezer forint pluszt jelent az ingatlantulajdonosok számára a szigetelés megléte.

A kutatás rámutat arra is, hogy az Északkelet-Magyarországon hirdetett családi házak esetén gyakrabban emelték ki tulajdonosaik a szigetelés meglétét, mint máshol. Az elemzők szerint ennek hátterében az állhat, hogy ebben a régióban a szigetelés még kuriózumnak számít, míg a nyugati megyékben valószínűleg már természetes. A családiház-hirdetésekben, a legnagyobb arányban Bács-Kiskun (29,6 százalék), Szabolcs-Szatmár-Bereg (23,3), illetve Hajdú-Bihar megyében (22,4) említették a szigetelés meglétét.