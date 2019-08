Kedvezményfüzet és kölcsönös ajánlások a Balatonnál

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület idei legnagyobb újdonsága egy turista kedvezményfüzet, mely többféle módon biztosít megtakarítást a Balatonkenesére és Balatonfűzfőre látogató turisták számára.

A helyi vállalkozások összefogása alapján megalkotott rendszer lehetővé teszi akár a 20 százalékos étkezési kedvezményt kapnak, de a strandbelépők és a teniszpálya használatának díját is jelentősen mérsékelhetik az ide látogatók – mondta el Hartai Edvárd, a turisztikai egyesület elnöke.

Az elmúlt években turistajegy járt az idegenforgalmi adó befizetése fejében azon szállásadóknak, akik tagjai az egyesületnek, és fizették a tagdíjat. Ezt adhatták tovább a náluk vendégéjszakát töltő, idegenforgalmi adó fizetésére kötelezett vendégeiknek. Ebben a rendszerben benne volt egy 50%-os strandbelépő, vagy 25%-os kerékpárbérlés kedvezmény, vagy 25% kedvezmény a teniszpálya bérlés árából.

A füzet ehhez képest annyival bővült, hogy az ide látogatók immáron 3 étterem kínálatából választhatnak 20%-os kedvezményért. A programhoz a vízi vidámpark is csatlakozott oly módon, hogy a délelőtt vásárolt fél órás jegyet megtoldja egy újabb fél óra játéklehetőséggel.

Ahogy a mindkét városban tevékenykedő turisztikai egyesület kölcsönös ajánlatokkal kínálja a két település programjait, felfedezni való értékeit a vendégeinek, úgy a helyi vállalkozók esetében is igaz, hogy minél jobban összefognak, annál inkább ide tudják csalogatni a turistákat és jobban ki tudják elégíteni az igényeiket – mondta Hartai Edvárd.

A környékbeli tourinform irodákkal is jó kapcsolatot ápolunk, amit az utazáskiállításon és egyéb fórumokon személyesen alakítottunk ki. Külön örülök annak, hogy a balatonkenesei iroda arculata megújulhatott, a kínálatát egy strandkönyvtárral is tudtuk bővíteni – emelte ki az egyesület elnöke. Hozzátette – tapasztalataik szerint a kezdeti strandolásra nem kifejezetten alkalmas időjárás ellenére sok látogató érkezett a városba, mostanra pedig – a melegnek köszönhetően – kiteljesedhetett Kenesén is a balatoni szezon.

Az ide látogatókról Hartai Edvárd elmondta, még mindig nagy többségben vannak a hazai turisták, és a környező országok polgárai – a németek mellett a lengyelek, szlovákok osztrákok – is kezdik újra felfedezni Magyarországot és a Balatont.