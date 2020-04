Mit tehetünk, ha a járvány miatt elvesztettük a munkánkat ?

A koronavírus-járvány miatt emelkedhet a munkanélküliek száma, a kormányhivatal az álláskeresőknek hasznos információkról tájékoztatott.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) februári adatai szerint Veszprém megyében 7075 munkanélkülit tartottak nyilván.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal közölte, álláskeresési járadékot az a – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál – regisztrált munkanélküli igényelhet, aki a nyilvántartásba vételét megelőző három évben legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, nincs munkaviszonya, nem folytat vállalkozói tevékenységet, és nem talált állást, tájékoztatott a Veszprém Megyei Kormányhivatal.

A szervezet azt kéri, a kérelmet elektronikus úton nyújtsák be az igénylők. Akinek van ügyfélkapuja, az az úgynevezett e-papír segítségével teheti ezt meg, de elektronikus levélben is igényelhető a kérelem. Ügyfélkapu nélkül az NFSZ honlapján nyújtható be a kérelem, a dokumentumokat viszont személyesen kell bemutatni.

Amennyiben elektronikus ügyintézésre nincs mód, a kitöltött kérelmeket és az iratmellékleteket a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti járási hivatal foglalkoztatási osztályának ügyfélvárójában kihelyezett gyűjtődobozba lehet bedobni, valamint postai úton is be lehet küldeni.

A foglalkoztatási osztályokra telefonon vagy e-mailben lehet időpontot foglalni, tették hozzá.