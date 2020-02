Milyen hatással lehet megyei gazdálkodóinkra a kereskedelmi megállapodás?

A megye tejtermelőit és agrárgazdálkodóit is hátrányosan érintheti a tetszhalálból visszahozott egyezmény, ha aláírják.

Január 22-én a davosi világgazdasági fórumon Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke mindenkit meglepő kijelentéseket tett.

Von der Leyen a DPA német hírügynökségnek elmondta: az USA által kilátásba helyezett, az EU autóiparát sújtó büntetővámok elkerülése érdekében az EU „néhány héten belül” átfogó kereskedelmi megállapodást ír alá az USA-val. Ugyanezen a napon Trump elnök a CNBC-nek kijelentette: „Az EU-nak »nincs más választása«, mint tárgyalni, ellenkező esetben »nagyon magas kereskedelmi adók« kivetése várható »az autókra és más dolgokra«.”

Zavar a köbön

A két elnök kijelentései Brüsszelt tökéletesen összezavarták. „Őszintén szólva nem értem az egészet” – nyilatkozta az AFP-nek Bernd Lange, az Európai Parlament kereskedelmi tárgyalóbizottságának vezetője. Hozzátéve, a bizottság hivatalnokainál is érdeklődött, de „főnök asszonyuk kijelentését ők sem egészen tudták követni”.

További zavart okozott, hogy Phil Hogan, az EU kereskedelmi biztosa kifejezetten utalt rá: Trump elnök óhajára a kereskedelmi tárgyalások körébe az agráriumot is bevonnák. Von der Leyen pedig maga beszélt róla: a hamarosan aláírandó kereskedelmi megállapodás kiterjedne az energia és a technológiák tárgy­köreire is. Úgy tűnik tehát, mintha a három esztendőn át tárgyalt és vitatott, ám 2016 végére parkolópályára került transzatlanti szabadkereskedelmi egyezmény (TTIP) tért volna vissza más alakban, hogy pár héten belül rajt-cél győzelmet arasson.

Miért nem kellett a TTIP?

A három fő ok egyike az volt, hogy beengedte volna az EU piacára az USA lényegesen megengedőbb élelmiszer-biztonsági előírások alapján működő mezőgazdaságának termékeit – a klórozott csirkehústól a génkezelt vetőmagokig. A másik fő ok a „befektető kontra állam vitarendezési mechanizmus” (ISDS) volt. Magyarán, ha egy multinak nem tetszik, amit egy kormány művel: beperelheti.

Így perelte be a Philip Morris 2010-ben Uruguayt, mert az dohányzás­ellenes kampányt indított. A kanadai Crystallex 2011-ben Venezuelát, mert az államosította aranybányáit. A francia Veolia pedig 2012-ben Egyiptomot, mert az megemelte a minimálbért. A harmadik fő ok a TTIP egyoldalú módosításához kapcsolódott. Arra ugyanis, ha az egyezményt egyszer ratifikálták, már az EU tagországainak jóváhagyása nélkül is sor kerülhetett volna.

Hamarosan jelentős civil ellenállás bontakozott ki a szabadkereskedelmi egyezménnyel szemben, Stop TTIP néven. Brüsszel azonban 2014 szeptemberében megtagadta a polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét. Erre a mozgalom aláírásgyűjtésbe kezdett az EU területén, és 2015 nyarára a szükséges egymillió helyett már bő hárommillió támogató aláírással rendelkezett.

A TTIP-hez kapcsolódó hazai viták is 2015 nyarára élesedtek ki. Köztémává vált egyebek mellett, hogy a megállapodással a hazai tejtermelők és családi agrárgazdálkodók kiszorulnának az unió belső piacairól.

Kereskedelmi háború

Ekkor azonban, az uniós tiltakozókat gyökeresen új helyzetbe hozva, a migrációs áradat átcsapott Magyarország és ezzel az unió határain. 2015. szeptember 18-án a The Washington Post 8 pontba szedte, miért indult meg a hullám. A pontok között persze nem szerepelt az Európa-szerte erősödő ellenállási mozgalmak lesöprése a politika terepasztaláról, azonban tény, hogy azok eltűntek. Az Európai Unió lakói azóta mással vannak elfoglalva.

Olyannyira, hogy a világsajtó vezető orgánumai a világgazdasági fórumról tudósítva is jobbára csak Greta Thunberg felszólalásáról adtak hírt. A közösségi oldalakra ennek részleteit posztolták ki első helyen. Nem pedig azt, hogy mindeközben Von der Leyen és Trump miféle nyilatkozatokat adott. Ráadásul úgy tűnik, a felek tanultak a TTIP megfenekléséhez vezető okokból. A bejelentett megállapodásnak már sem nevet nem adtak – ami hivatkozható vagy támadható lenne –, sem annak tartalmi elemeit nem tárták a nyilvánosság, de még a brüsszeli beosztott bürokraták elé sem.

Hogy kereskedelmi háború zajlik, azt jobbára az USA és Kína viszonylatában szokták emlegetni. Trump azonban nemrég a CNBC-nek nyíltan fogalmazott: „Először Kínával, Mexikóval és Kanadával akartam végezni. Most, hogy velük megvagyok, jöhet Európa.”

A globalizáció sajátossága, hogy problémái távolinak tűnnek. Ám valójában a konyhaasztalunkon végződnek. Nem árt, ha – sok százmillió európai sorstársukhoz hasonlóan – Veszprém megye mezőgazdasági vállalkozói, tejtermelői – és persze fogyasztói is – felkészülnek a változásokra.

Bár a biztos csak az, ami megtörtént.