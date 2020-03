Nagy gondban vannak a Veszprém megyei szállásadók

Folyamatosan mondják le a foglalásokat a vendégek a koronavírus-járvány terjedése miatt. Van olyan Veszprém megyei szállásadó, ahol teljesen lemondták a szobákat, a „szerencsésebbeknek” csak májusig. De ki tudja, mit hoz a holnap?

– Az egész évi foglalások odavannak! Óriási érvágás… A kis kocsmát nem is érdemes kinyitnom, mert 15 órakor úgy is be kell zárnunk – nyilatkozta a Naplónak Imre, akinek panziója van Litéren. – Egyelőre nem tudni, mi lesz, de bízom abban, hogy a kormány megsegíti majd az ágazatot. Nekem az a szerencsém, hogy van némi megtakarításom. Ha valamikor rendeződik a helyzet, úgy látom, hogy hatalmas munka lesz ismét talpra állítani a vendéglátást. Óriási összefogás, türelem, szakemberek, és bizony pénz is kell majd. És majd el kell fogadni, hogy már nem lesz olyan semmi, mint két hete…

– Májusig 90 százalékosak a visszamondások – mondta János, aki Herenden üzemeltet egy 14 szobás panziót. – A nyári szezon talán még nincs veszélyben, mert azokra a hónapokra még nem érkeztek lemondások, ám nem vagyok nyugodt, hiszen a helyzet napról napra változik. Minden annak a függvénye, hogy mennyire súlyosbodik a helyzet, illetve tompul.

János szerint Veszprémet és a Balatont nagyban befolyásolja a különböző kulturális programok léte.

– Jazz fesztivál, VeszprémFest, utcazene, Kapolcs, a tihanyi Levendula Fesztivál, mind-mind kihat az északi régióra – sorolja. – Április első hétvégéjén lett volna a Spartan Race, de nyilván törölték az eseményt, amely nagyon sok vendéget hozott volna a környékre. Ennek kapcsán százszázalékos a lemondásunk… Május végéig néhány foglalásunk maradt. Hogy mi lesz velünk? Nem árt, ha van tartalék. Nem lehet felélni az üzleti bevételt, beruházni kell, és félre is kell tenni. Szerintem nehezebb helyzetben talán a hotelek vannak, mert ott sok alkalmazott dolgozik. Ha esetleg nyertesek lehetnek majd, azok a vendégházak, mert ott a tulajdonos adja ki a szobákat, és általában ő is takarít. Mi családi vállalkozás vagyunk, meghúzzuk azt a bizonyos nadrágszíjat, és várjuk a csodát.

Megtudtuk: Jánosék éttermet is üzemeltetnek, amit most lekorlátoztak, így délután három óráig lehetnek nyitva. Ezért ki sem nyitnak, nem éri meg. Szerinte annak érdemes kinyitni, aki üzemi ételt készít, és több ezer embert szolgál ki. Ők most kiszállítanak, amire hatalmas igény van.

Jánosnak van egy vendéglátással foglalkozó unokanővére. Nyolc étterme van Milánóban. Nagy bajban vannak…

– Ha május végéig rendeződnek a dolgok, még talán lehet jó nyarunk – bizakodott a vállalkozó. – Persze, ez attól is függ, hogy az embereknek mennyi pénzük marad arra, hogy utazgassanak a nyáron…