Pályázati támogatással bővült a tapolcai gyár termékpalettája

Szervetlen kötőanyagú kipufogószigetelések kifejlesztésére nyert pályázati támogatást a DBW Hungary Kft. tapolcai gyára.

Az elektromágneses alagút-kemence átadási ünnepségén Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő elmondta, hogy a magyar gazdaság az elmúlt évben kiváló tendenciát mutatott, hiszen az első negyedévben 5,3 százalékkal, a második negyedévben 5,2 százalékkal nőtt az ipari termelés. Ez azt jelenti, hogy Magyarország az elmúlt évben a harmadik legdinamikusabban fejlődő országa volt az Európai Uniónak, idén pedig az élre ugrottunk.

– Jelenleg Magyarországon 2500 német érdekeltségű vállalat van, amelyek 200 ezer főnek adnak munkát. Nagy öröm, hogy nemcsak Győrben, Debrecenben, Kecskeméten, de a mi régiónkban, Tapolcán is 30 új munkahellyel bővült a DBW Hungary Kft. üzeme. A DBW Hungary Kft. világszerte kilenc helyen – Amerikában, Lengyelországban, Mexikóban, Kínában, Spanyolországban, Magyarországon és három németországi üzemben – gyárt autóipari szigeteléseket. Az üzemek közül a magyarországi a második legnagyobb vállalkozás, több mint 170 embert foglalkoztattak eddig Tapolcán. A nyertes pályázattal további 30 embernek tudnak munkát adni.

2014-ben életbe lépett az EU-ban az Euro VI-os emissziós norma, amely arra késztette az autógyártókat, hogy tovább csökkentsék a kipufogón át távozó szennyező anyagok kibocsátását. Emiatt kezdtek el a kipufogógyártók is alternatív megoldásokban gondolkodni, hiszen a jól bevált technika szerint szinte mindenhol szerves kötőanyagot használtak a termékeikben. A DBW csoport által kitalált, szervetlen kötőanyaggal készülő, és emiatt környezetbarátabb kipufogószigetelés az elsők között volt a piacon. Ennek a tökéletesítése, illetve a sorozatgyártásának a beindítása érdekében pályázott a cég nagyvállalati kutatás-fejlesztés kategóriában támogatásra. A támogatás összegéből szerezték be, illetve fejlesztették a szükséges technológiát, továbbá végeztek teszteket, melyeknek sikerét mutatja az egyre több megrendelésük is ebből a termékcsaládból.

Ami a technológiát illeti, az üvegszál alapanyagot – hasonlóan a normál szigeteléshez – első lépésben texturálják, sűrített levegővel robbantják szét elemi szálakra, amelyek közé bejuttatják a szervetlen kötőanyagot. Ezután második lépésként a dolgozók betömik az így kapott anyagot a szerszámba, amely végigmegy egy alagútkemencén, ahol elektromágneses tér hatására kinyerik a benne lévő vizet.

A kemence végén a szerszámból kivéve megkapják a készterméket. Ezt utána még ollózni, illetve csomagolni kell.