Véget ér két év múlva az új építésű lakások aranykora?

Jelen állás szerint nem tervezi a kormányzat az új építésű lakóingatlanok 27-ről 5 százalékra csökkentett általános forgalmi adójának meghosszabbítását, tehát az eredeti határidő után, 2020-tól legalább 21 százalékos drágulással kell számolnia annak, aki házat építtetne vagy új lakást vásárolna.

Az utóbbi időszak egyik nagy kérdése az építőiparban és az ingatlanpiacon, hogy a 2016-tól bevezetett kedvezményes építési áfakulcs az eredetileg tervezettnél tovább is életben marad-e. Habár végleges döntés még nincs, Varga Mihály pénzügyminiszter legutóbb úgy nyilatkozott, a kormány nem tervezi az új lakásokra vonatkozó 5 százalékos áfa meghosszabbítását 2019 után.

Az OTP Ingatlanpontnak a témához kapcsolódó közleménye alapján a Világgazdaság kifejtette: matematikailag az 5-ről 27 százalékra növekvő áfateher az új lakások bruttó vételárának mintegy 21 százalékos növekedésével jár majd. Mindez azokra a vételárrészekre vonatkozik, melyeket 2019. december 31-e után fizet majd ki a vásárló, függetlenül attól, hogy mikor szerződött. Azok a vevők, akik már most leszerződtek új lakás vásárlására úgy, hogy az utolsó vételárrész(ek) befizetése 2019 utánra maradna, ösztönözve lesznek, hogy szerződésmódosítási igénnyel keressék fel a beruházót. A szerződés újrafogalmazásával, új fizetési ütemezés megállapításával ugyanis előrehozhatják a kifizetéseket, így még az alacsonyabb áfateherrel számolhatnak ezekre a részletekre. Ez előrehozott anyagi terhelést jelent, ami ösztönözheti a hitelfelvételt.

Az OTP Ingatlanpont elemzése szerint várhatóan elindul a piac tisztulása, hiszen a 2019 előtti átadási határidőket csak a megfelelő, már lekötött kivitelezési kapacitással rendelkező vagy az építkezéssel eleve előrébb tartó cégek tudják vállalni. Ugyanakkor a kínálat terén viszont egyértelműen csökkenésre lehet számítani, mivel 2019 után az áremelkedések nyomán várhatóan drasztikusan visszaeső kereslet jelentősen mérsékli majd a beruházási kedvet. A hivatalos lakásátadási statisztikákban az esetlegesen elhúzódó beruházások kifutása miatt átmeneti évnek tekinthető 2020 utáni esztendőben várható komoly zuhanás.

A Napló által megkérdezett építési vállalkozó elárulta, az építőiparban szinte mindenki úgy kalkulált, hogy a kormány nem hosszabbítja meg az áfakedvezményt, ezért is igyekezett valamennyi vállalkozás annyi új építésű lakást kipréselni a saját kapacitásából, amennyit csak bírt. Az építkezési robbanás szemmel látható az ingatlanpiacon, de még ez a rengeteg új – vagy éppen készülő – lakóingatlan is elkel majd mind egy szálig, akkora rájuk a kereslet. Forrásunk úgy fogalmazott, a lakásépítés most olyan üzletág, amellyel mindenki jól jár: a kivitelező gyorsan el tudja adni a „termékét”, a vevő pedig értékes ingatlanpiaci „árut” szerezhet, amelyet akár jó áron kiadhat. Persze ez az idilli helyzet sem tarthat örökké, a sokszor már most is irreálisan magas ingatlanárak nem nagyon tudnak hová növekedni, és a maximális fordulatszámon pörgő építőipar sem bírja a feszített tempót a végtelenségig.

– Korábban elképzelhetetlen szintre emelkedett az építőipar teljesítménye, ám mindez árnyoldalakkal, hátulütőkkel is jár, amelyek egyre nagyobbak és kellemetlenebbek. Az a kisebbik baj, hogy a piac egyszerűen nem képes eleget tenni a rengeteg megrendelésnek, jelentős hiány van szakemberből és segédmunkásból, valamint akár több hónapos várólisták is kialakulhatnak bizonyos építőipari anyagokhoz. A nagyobb gond, hogy elszaporodtak a silány munkát végző kóklerek a terepen, és az sem ritka, hogy egy-egy kivitelezési munkáért a reális ár többszörösét számlázza ki valaki. Még véletlenül sem akarom sajnáltatni magunkat, de előfordul, hogy egy lelkiismeretes építési vállalkozó manapság napi 15-16 órát dolgozik, még hétvégén is. Ezt nem lehet évekig így folytatni súlyos egészségkárosodás nélkül. Tehát összességében én azért nem bánkódom majd miatta sokat, ha 2020-tól ismét 27 százalék lesz az építési áfa – jegyezte meg a lapunknak nyilatkozó cégvezető. Az építési áfakedvezmény megszűnésére kitérve a rutinos vállalkozó elmondta, véleménye szerint a kivitelezők nem fogják lenyelni az 5-ről 27 százalékra növekvő áfa miatti lakásdrágulás pluszköltségét, azt a vásárló szenvedi majd el.