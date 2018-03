Vendégfogadásból jelest kapott a tapolcai Véndek-tanya háziasszonya

A vendéglátás iránti kiemelkedő elhivatottságáért az egyik népszerű internetes szállás-kereső oldal a 2017-es év vendégértékelési díját ítélte oda Vass Bernadettnek, a Véndek-tanya háziasszonyának.

A háziasszony közvetlensége, intelligenciája és bizalma sokat jelent a vendégek számára

Vass Bernadettel ez alkalomból beszélgettünk. A vendégek olyan magas pontszámmal értékelték a munkáját, hogy annak folyamatos szinten tartása elképesztő teljesítmény a díjat odaítélő cég szerint. Ezért a díjjal ismerték el és jutalmazták az elkötelezett háziasszonyt. Mint a méltatásban írták, Betti minden vendége számára igyekszik emlékezetessé tenni az utazást. Aki ismeri őt, annak semmi kétsége nem is lehet efelől. A háziasszony közvetlensége, intelligenciája és bizalma sokat jelent a vendégek számára, minderről vallottak a szállásadó cég internetes oldalán. Méltányolták egyebek mellett a tisztaságot, a vendégszeretetet. Betti és párja, Szabó László négy éve fogadnak vendéget a Tapolcától néhány kilométernyire levő Halastó-pusztán. Mintha dunántúli tanyán lennének itt a vendégek, kint a természetben, a csendben, zöldben, egy szép kastély egykori, mára felújított cselédházában.

Itt nincs recepció, nincs flanc, viszont annál személyesebb lehet a kapcsolat a vendégek és a vendéglátók között, ha az előbbiek is úgy akarják. Betti mindenkivel megtalálja a közös hangot, de azt szintén rögtön megérzi és megértéssel kezeli, ha valaki nem szeretne beszélgetni. Korábban óvónő volt, pedagógiai érzékét kamatoztatja, amikor jótékonysági táborokba hívja hozzájuk a gyerekeket, a családsegítő központ gondozottjait. A szüleinek tanyájuk volt, gazdálkodtak, méhészkedtek, nem idegen a háziasszonytól a kétkezi munka az udvaron, kertben. Van konyhakertje, egyre több a gyümölcsfájuk, tyúkok kapirgálnak az udvaron, két póni szaladgál a tágas karámban.

Természetes a vendégfogadó kupica pálinka

A négyszobás, 14 férőhelyes házban nyaranta folyamatosan telt ház van, de télen sincs szabad hetük a házigazdáknak. Sok a visszatérő vendég és az új, akik ismerőseik ajánlására érkeznek. Nagy részben magyarok, de eddig 17 országból érkeztek külföldiek is. Többek közt Mexikóból, Izraelből, Máltáról, hogy csak a távolabbiakat említsük. Betti beszél oroszul, konyhanyelven németül, de van annyira talpraesett, hogy megérteti magát mindenkivel, bármilyen nyelvet beszélnek a hozzájuk érkezők. Egyszerű, de nyugodt szállásra vágyók, kéktúrázók, vadászok szállnak meg náluk, de rendeznek itt falusi vendégasztallal osztálytalálkozót, baráti, családi összejöveteleket is. Ezekre szintén alkalmas a tanya, ahol körülülhetik az asztalt a vendégek, és tavasztól őszig a szaletli alatt sokan elférnek. Bettiék a parasztgerendás öreg házat ahhoz illő bútorokkal rendezték be, minden szobához saját fürdőszobát alakítottak ki. Közös, tágas nappali, teakonyha szolgálja a kényelmet, és a mindenben készségesen segítő háziak folyamatosan a vendégek kedvét lesik. Természetes a vendégfogadó kupica pálinka, egy üveg balatoni bor mindig készenlétben áll a nappaliban, és a vendégek, ha szeretnének, akár lovas kocsizhatnak is a környéken. Grillező, bográcsozó keresi a kedvüket, idén nyitott konyha készül, és hamarosan a kastély is biztosít szálláshelyet. Egyelőre a szép épület konyhája és ebédlője készült el teljesen, afféle vadászterem-hangulata van.

A kastély egykor a veszprémi püspökségé volt, lebontásra ítélték, amikor Betti párja megvásárolta és rendbe tette az omladozó épületet. Ma már mindenki azt mondja, hogy kár lett volna veszni hagyni.

Ezt a vendégek száma szintén alátámasztja, de abban nagy szerepet játszik az immár elismert háziasszony vendégszeretete is.