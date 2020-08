Veszprémben is a koronavírus alakíthatja az albérletpiacot

Egyre nagyobb az albérletpiacon a kínálat Veszprémben, mivel az utóbbi időben sokan befektetési szándékkal eleve kiadásra szánva vásároltak lakásokat. A fizetőképes kereslet is megmaradt, de az albérlők egyre inkább válogathatnak – állítja szakértőnk.

A veszprémi albérletpiac alakulását idén nyár végén nem egyedül a felsőoktatásban tanulók szobakeresése befolyásolja jelentősen. Nagyban függ attól, hogyan alakul a koronavírus terjedése, lesz-e a járványnak második hulláma. A fertőzésveszély miatt sok a bizonytalanság. Nem tudni, hogy teljesen a korábban megszokott formába folyik-e majd a következő félévben az egyetemi tanítás, hány hallgató esetében marad meg esetleg részben vagy egészében a távoktatásos forma – mondta el lapunknak Bellovics Tamás, a CasaNetWork ingatlanszakértője. Tájékoztatása alapján a megyeszékhelyen nemrégiben kilencven szabad albérlet volt a piacon a hirdetések szerint, számuk két hét alatt 105-re emelkedett. Tapasztalatai szerint a jó körülményeket biztosító, reális áron kínált lakások hamar elkelnek.

Példaként szakértőnk megemlítette, hogy a Cholnoky-lakótelepen egy 27 négyzetméteres garzont havi 70 ezerért hirdettek meg és már az első nap mintegy húsz érdeklődő jelentkezett rá telefonon. Aznap ki is adták. A tulajdonos válogathatott a neki megfelelő érdeklődők között, mivel öt-tíz ezer forinttal kevesebbet kért a piaci árnál. Viszont az Egry utcában egy kétszobás, a közepesnél kicsit jobb minőségű lakást, középkategóriás áron, havi 110 ezer forintért csak nyögvenyelősen, két hét alatt sikerült kiadni. Nagy a kínálat ebben az árkategóriában.

– Egyre nagyobb az albérletpiacon a kínálat Veszprémben. Az utóbbi időben sokan befektetési szándékkal eleve kiadásra szánva vásároltak lakásokat. A fizetőképes kereslet is megmaradt a Balaton közelsége, a munkalehetőségek miatt, de az albérlők egyre inkább válogathatnak – magyarázta el Bellovics Tamás és hozzátette: egy ideig a lakásárakkal párhuzamosan nőttek az albérletárak, ám most már nem bírja el a piac a két-másfél szobás lakásért havonta kért 120 ezer forintot. Inkább az ennél olcsóbbakat keresik többen.

Ha az egyetemen ősszel a hagyományos formájában elkezdődik az oktatás, hamar elkelnek az albérletek. Többen eleve hallgatóknak szeretnék kiadni a felsőoktatási intézményhez közeli városrészekben lévő lakásaikat. Általában sikerülni is szokott nekik a nyár végén emeltebb áron is. Ám a koronavírusjárvány második hulláma csökkentheti az albérleti díjakat. Sokak munkája, tanulási formája bizonytalanná válhat, így csökkenhet a fizetőképes kereslet. A kiadó lakásokat a tulajdonosaiknak viszont üresen is fenn kell tartaniuk, annak is van költsége. Tehát valószínűleg inkább engednek bevételi elvárásaikból, ha nem kedvezően alakul a fertőzés terjedése – állítja a szakember.