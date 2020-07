Csütörtökön felerősödik szél, viharos lesz a Balaton

A mérsékelt (10-25 km/h) északnyugati szelet élénk (25-35 km/h), időnként erős (40-50 km/h) lökések kísérik. A kora reggeli órákban viharos (50-65 km/h) széllökés sem zárható ki a Balatonnál. Intenzív zápor környezetében is kialakulhatnak 50 km/h körüli széllökések. A déli óráktól megszűnnek az erős lökések, majd a délután második felében átmenetileg az élénk lökések is elmaradozhatnak és nyugatias irányba fordulhat a légmozgás. Többnyire erősen felhős égboltra számíthatunk. Kisebb eső, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23, 24 fok körül alakul. Késő este 16, 17 fok köré hűl le a levegő.

A Balaton Siófoknál 22 fokos, másodfokú viharjelzés van érvényben.