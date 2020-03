A tolvajokat a kijárási korlátozás sem tartja vissza: Napelem invertereket loptak Márkón

Az amúgy békés, nyugodt településen most, a karantén időszakában kétszer is megjelentek a tolvajok, akik kifejezetten a napelemrendszerek egyik fő alkotó elemére az inverterekre vadásztak.

A mintegy 400-700 ezer forintos berendezések vezetékeit elvágták, majd leszerelték őket a helyükről, nem kis bosszúságot és kárt okozva az ingatlantulajdonosoknak.

Az egyik károsult elmesélte, hogy körülbelül tíz nappal ezelőtt a szomszédja inverterét lopták le, majd március 25.-én este fél kilenckor náluk is megjelentek a tolvajok. A család zörgést hallott az udvaron és rajta is kapták az egyik elkövetőt, aki ijedtében elszaladt, de addigra a berendezést már leszerelte. A károsultak azonnal hívták a rendőrséget, akik gyorsan a helyszínre érkeztek. Az elkövetők mozgását az egyik szomszédos ház kamerája is rögzítette.

– Látszik a felvételen, hogy biztonságban érezték magukat. A kutyákat elcsalták és valószínűleg benyugtatózták, mert a két kicsi két napig pihent az eset után. A felvételek alapján hárman lehettek, és aki leszerelte az nagyon értett hozzá – idézte fel a történteket a károsult, aki a szomszédjánál történtek után lefotózta a készülékét, hogy legalább a sorozatszáma meglegyen az idén februárban felszerelt inverternek arra az esetre, ha hozzájuk is betörnének.

Sajnos ez megtörtént, és a pórul járt tulajdonos azt sajnálja, hogy a szomszédban történtek után nem szereltetett riasztót, vagy kamerát a házra. Mint meséli, csak a vírushelyzet miatt nem kezdett el rögtön intézkedni. Meggyőződése egyébként, hogy az elkövetők jól kifigyelhették a falunak ezt a részét, ahol többen is építkeznek, és célirányosan jöttek a napelemrendszerekhez tartozó készülékekért.