Meghalt egy ember a tapolcai lakástűzben

Kigyulladt egy családi ház tetőszerkezete Tapolcán, a Fazekas utcában.

Meghalt egy ember az egyik tapolcai lakásban, tudtuk meg Csondor Henrietta megyei katasztrófavédelmi szóvivőtől, aki azt is elmondta, vizsgálják a tűz okát. Közölte, egy hármas sorház tetőszerkezetében keletkezett a tűz, az egyik ház teljes terjedelmében ég, itt halt meg valaki. A tűz miatt az egyik lakás is lakhatatlanná vált, az ott lakó elhelyezéséről gondoskodni kell. Nagy Judit megyei rendőrségi sajtós közölte, a rendőrség is a helyszínen dolgozik. Részletekről később írunk.

Erről írtunk korábban:

A tűz az épület lakóterére is átterjedt. A tűzoltók körülhatárolták a tüzet, így az továbbterjedni már nem tud. Az egységek négy vízsugárral oltják a lángokat. – írják a Katasztrófavédelem oldalán.