Közbiztonsági előadást tartottak mozgássérülteknek Tapolcán

Molnár Tibor körzeti megbízott tartott előadást a 43 települést összefogó Mozgássérültek Tapolca és Térsége Csoportja tagjainak a rájuk leselkedő aktuális veszélyek kivédési lehetőségeiről.

A tapolcai, révfülöpi, monostorapáti mozgássérültek, nagyrészt idősek idén már második alkalommal kaptak tájékoztatást a bűnmegelőzésről. Molnár Tibor hangsúlyozta a polgárőrségek munkájának hasznosságát, ugyanakkor leszögezte, hogy mindenkinek fokozottan kell vigyáznia magára, értékeire. A jelenlévők megtudták, hogy miként védhetik ki a bankkártyával kapcsolatos visszaéléseket. Mint elhangzott, az érintős kártyákról például az autóbuszon mellénk ülő idegenek leemelhetik az összeget anélkül, hogy megkaparintanák azt. Ezt kivédeni egy speciális tokkal lehet.

– A temető előtt várakozó gépkocsiban ne hagyjanak szem előtt táskát, ne engedjenek be idegent a lakásba. Legyenek bizalmatlanok a messziről érkező faárusokkal szemben. A kiegészítő nyugdíjat nem viszi más, csak a postás, ha valaki idegen azzal az ürüggyel kéredzkedik be, hogy pénzt ad, az inkább vinni szeretne. Figyeljenek egymásra is, ha a szomszédnál nem füstöl a kémény, kopogjanak be hozzá. Körültekintően vásároljanak interneten, ne jelöljenek vissza ismeretleneket a közösségi oldalon, ne utaljanak pénzt

számukra. Pillanatok alatt sok adatot megtudhatnak idegenek a kiszolgáltatott idősekről – mondta Molnár Tibor.

Felhívta a mozgássérültek figyelmét, hogy a rendőrség nem kéri például, hogy utaljanak át egy összeget azért, mert bizonyos oldalakat böngésztek az interneten, ne dőljenek be ilyen üzenetnek. Olyannak sem, amely csak számukra kínál nyereményt, hatalmas árleszállítást. Elmondta, hogy a vészhívón milyen adatokat kell közölni bejelentéskor, és ajánlotta, hogy szerezzenek be szén-monoxid-érzékelőt a fűtési szezonra.