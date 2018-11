Együtt imádkoztak az idős asszonnyal mielőtt kirabolták – Ítéletet hozott a veszprémi bíróság

Idős asszonyt fosztott ki egy páros, de csak a nőt sikerült bíróság elé állítani. Felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

A veszprémi, munkanélküli F. Klaudia férfi ismerősével becsengetett egy 79 éves asszony Stadion úti lakásába 2016 márciusában. A párost azért engedte be a beteg háziasszony, mert a nő arra hivatkozott, hogy régen a tanítványa volt. Egy ideig beszélgettek, majd közösen imádkoztak. Aztán azzal álltak elő a hívatlan vendégek, hogy a környéken hamis pénzt találtak, ezért javasolták a hajlott korú vendéglátójuknak, hogy ellenőrzésképpen mutassa meg a pénzét. Elő is került tizenegyezer forint, amit „megvizsgált” a páros, majd elterelték áldoztuk figyelmét, s eltették a pénzt. A férfi az asszony bankkártyáját is zsebre vágta, de nem ment vele semmire, mert nem ismerte a PIN-kódot.

A 37 éves F. Klaudia a tárgyaláson elismerte a bűncselekményt, ugyanakkor arra hivatkozott, hogy férfi ismerőse – akit nem kívánt megnevezni – rángatta bele az idős nő kifosztásába. Arról nem volt tudomása, hogy társa eltette vendéglátójuk bankkártyáját.

A Veszprémi Járásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett kifosztás bűntettében. A tíz évvel ezelőtt lopás miatt elítélt nőt ez alkalommal másfél év börtönbüntetéssel sújtották, aminek a végrehajtását öt esztendőre felfüggesztették. Kötelezték a kár megfizetésére. A törvényszéken jogerős lett a döntés.

