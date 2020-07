Mókából törte fel mások közösségi-média profilját

Magánszemélyek internetes közösségi profilját törte fel szórakozásból az a most 20 éves Komárom-Esztergom megyei férfi, aki ellen információs rendszer és adat megsértésének bűntette miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség.

A fiatal férfi még 2017-ben regisztrált egy internetes hacker oldalon, ahol a felajánlott lehetőségek közül a közkedvelt internetes közösségi hálón lévő profilok feltörését választotta.

A rendszer ehhez generált számára egy hacker-linket, melynek birtokában a kiválasztott személy fiókjába beléphetett. Ezt oly módon tudta megtenni, hogy az illető számára egy üzenetben elküldte a hacker-linket, s ha a címzett azt gyanútlanul megnyitotta, majd az előtte így megjelenő közösségi oldalon a felhasználónevével és a jelszavával belépett a fiókjába, a rendszer a belépési adatokat a terhelt részére elküldte.

A férfi ezek után a kiválasztott személyek fiókjába már maga is beléphetett, megismerhette az abban lévő tartalmakat, onnan további üzeneteket küldhetett másoknak, megváltoztathatta a fiókadatokat, a belépési jelszavakat.

A férfi egészen 2020 februárjáig folytatta a hackerkedést, melynek során közel 200 sértett adatait szerezte meg, lépett be a fiókjukba, változtatta meg adataikat vagy küldött rajtuk keresztül hacker linkeket másoknak.

A férfi 2019 novemberében egy veszprémi nő fiókjába lépett be, melyen keresztül a nő több ismerősének elküldte a hacker-linket, emellett a nő üzenetei közül többet ki is törölt. Miután a továbbküldött linkek segítségével a nő egyik ismerősének fiókadataihoz is hozzáfért, a férfi belépési jelszavát megváltoztatta, aki azonban ezt észlelve feljelentést tett a rendőrségen.

Az ügyészség a férfival szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben próbára bocsátás intézkedés alkalmazására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak, továbbá indítványozta az elkövetéshez használt mobiltelefon elkobzását.