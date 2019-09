Műszaki áruházakat fosztogattak a román férfiak, de lebuktak

Vádat emelt a Veszprémi Járási Ügyészség bűnszervezetben, üzletszerűen, és dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette miatt három román férfi ellen, akik tavaly február végétől, március közepéig öt műszaki áruházba törtek be a Dunántúlon, közölte a főügyészség.

A vádirati szerint az ügy két vádlottja más bűntársakkal együtt 2017 végén, 2018 elején már követett el hasonló bűncselekményeket Csehországban, ezekért ott vádat is emeltek ellenük. A bűntársak kapcsolata 2018 februárban elszámolási vita miatt megszakadt, ezért az őket irányító, 35 éves férfi, a megmaradt társa mellé újat szervezett be.

Úgy döntött, hogy a következő betöréseket Magyarországon hajtja végre, és az ügyben érintett oroszlányi, siófoki, nagykanizsai, paksi és mohácsi üzleteket elhelyezkedésük és a menekülési lehetőségek figyelembevételével választotta ki. A betörésnél ő törte be a bejárati ajtó üvegét, megfigyeléssel biztosította a helyszínt, amíg társai az értékes műszaki cikkeket összegyűjtötték. Minden esetben a betörés után egy-két perc múlva távoztak is az üzletből. A csoport vezetője az ellopott mobiltelefonokat, táblagépeket, notebookokat Romániában értékesítette, a befolyt pénzből bűntársainak is adott.

A vádlottak 2018. március 16-án, éjjel, mintegy két és fél óra alatt betörtek a paksi, és a mohácsi üzletbe, de röviddel a Mohácsról történt távozásuk után a rendőrök elfogták őket, a két boltból ellopott árucikkeket pedig az autójukban megtalálták. Az ügy nyomozását nemzetközi együttműködés segítette.