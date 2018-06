Teljen a nyár biztonságban! Rendőrségi tanácsok a szünidőre

Nagyon fontos, hogy a gyermekek szünidőben idegennel ne álljanak szóba, ne fogadjanak el tőlük semmit, és ne menjenek el velük sehova! Ilyen és ehhez hasonló jó tanács hangzott el a minap egy gyermekeknek, illetve fiataloknak szóló rendőrségi rendezvényen Tihanyban, a Levendula házban.

Egyedül a házban

A találkozón egyebek között a rendőrök elmondták: a nyári szünidőben sok gyermek tartózkodik otthon egyedül, felügyelet nélkül. Nagyon fontos, hogy csak ismerőst engedjenek be a lakásba, és ha bármilyen probléma történik, például tűz keletkezik, azonnal hívják a szüleiket vagy a 112-es segélyhívó számot.

Ne írjunk ki mindent a facebook-ra!

A fiatalok figyeljenek arra, hogy milyen adatokat adnak meg magukról az interneten, mert ezzel elkerülik az esetleges visszaéléseket. Nagyon lényeges az, hogy a gyermekek idegennel ne álljanak szóba, ne fogadjanak el tőlük semmit, és ne menjenek el velük sehová!

A szigor néha jó

A nyári szünidő alatt a gyermekek, fiatalok csak azokra a helyekre menjenek játszani, barátokkal szórakozni, ahová a szülők elengedték őket, de előtte beszéljék meg, hogy mikorra érkeznek haza. Ha bármi közbejön, értesítsék szüleiket erről.

Vigyázni kell az értékekre

Mindemellett fontolják meg a fiatalok, hogy milyen értéktárgyat, például ékszert, mobiltelefont visznek magukkal és azokat hol tartják. Az értékes holmik ugyanis könnyen felkelthetik mások érdeklődését, és végső soron a fiatalok akár bűnesetek áldozataivá is válhatnak. Ügyeljenek arra is, hogy a strandokon tartsák be a fürdőzés szabályait, például felhevült testtel soha ne ugorjanak vízbe, és csak annyi értéket, pénzt vigyenek magukkal, amennyi feltétlenül szükséges, értékeiket pedig helyezzék el széfben, értékmegőrzőben!

