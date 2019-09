Várpalotai kettős gyilkosság: ma kezdődik a tárgyalás

Előkészítő tárgyalást tart a veszprémi bíróság a 40 éves berhidai B. Zs. ügyében, akit több ember, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádol a főügyészség.

A történtekről a Veszprém Megyei Főügyészség tájékoztatása alapján korábban megírtuk, vádat emelt a Veszprém Megyei Főügyészség több ember, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt azzal a 40 éves férfival szemben, aki 2018. szeptember 27-én este, a Várpalota melletti szőlőhegyben egy édesanya és kétéves gyermeke életét oltotta ki.

Féltékeny volt a gyerekre

A vádirat szerint a 40 éves férfi tavaly tavasszal munkahelyén ismerte meg a nála tizennyolc évvel fiatalabb nőt, majd emiatt a nő korábbi élettársi kapcsolata megszakadt, de élettársával közös, kétéves gyermeküket továbbra is nevelte. A 40 éves férfi júliusban a nőhöz és fiához költözött, és hosszú távú, közös életet tervezett velük. A nő a férfi viselkedése, köztük a gyermekkel szembeni féltékenysége miatt megbánta a döntését, és 2018. szeptember közepén közölte vele, hogy szakítani akar, majd két nappal később gyermekével együtt a volt élettársához költözött. A vádlott ebbe nem tudott belenyugodni, de közeledését a nő visszautasította.

Rablógyilkosságnak próbálta álcázni a tettét

A nő végül beleegyezett, hogy amikor hátramaradt dolgaikért visszamennek a Baglyas-szőlőhegyi házba, a férfi elbúcsúzzon tőle. A férfi 2018. szeptember 27-én, késő délután érkezett a házhoz.

Ott a nő fejfájásra panaszkodott, emiatt a férfi mellé térdelt, a halántékát masszírozta, majd hirtelen megragadta a nő nyakát, és azt a védekezése ellenére addig szorította, amíg a nő fulladás miatt meghalt.

Ekkor ment be a szobába a kétéves gyermek, aki sírva édesanyját szólítgatta, és felmászott mellé a kanapéra. A vádlott a gyermeket megragadta, a gyerekszobába vitte, majd egy konyhakést vett magához, és azt a földön fekvő gyermek mellkasába szúrta. A kisgyermek vérzéses sokk miatt az életét vesztette.

A férfi ezek után, hogy tettét rablógyilkosságnak tüntesse fel, a ház bejárati ajtajának üvegét betörte, és az értékesebb műszaki cikkeket a melléképületben elrejtette. Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfival szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott az ügyben eljáró Veszprémi Törvényszéknek.

Megviselték a látottak

Korábban azt is megírtuk, hogy tagadta a berhidai B. Zs., hogy ő követte volna el a várpalotai Baglyas-hegyen a kettős gyilkosságot, ezt közölte Polgár Péter védencéről, tavaly, november 16-án. – Váratlanul megtagadta az ügyészség a letartóztatásban levő védencemnek azt, hogy kapcsolattartói, így édesanyja és egy tanú látogassa, csomagot küldjön neki, illetve levelezzen vele – jelezte Polgár Péter.

Az ügyvéd hozzátette, védencétől kapott egy terjedelmes írásos anyagot, amelyben B. Zs. azt közölte, nem ő követte el a kettős gyilkosságot, amivel gyanúsítják.

Közölte az ügyvéddel azt is, hogy a látottak annyira megviselték – aminek hatása alatt áll most is -, hogy emiatt tett a rendőrségen és a bíróságon beismerő vallomást. Az ügyvéd aláhúzta, álláspontja szerint ennek tükrében szükség van a szakértői vizsgálatok gyorsítására, illetve a helyszíni szemle felülvizsgálatára is.