A balatonfűzfői Támasz Idősek Otthonát is komoly kihívások elé állította a járvány

Az elmúlt időszak járványügyi helyzete és a tény, hogy a koronavírus fokozottan veszélyes az idősebb korosztályra, jócskán megnehezítette az idősek ellátásával foglalkozó intézmények mindennapjait.

Vellai-Nemes Nikolettával beszélgettünk, a Támasz Idősek Otthona intézményvezetőjével, miként érintik őket a koronavírus miatt bevezetett rendelkezések, és hogyan alkalmazkodnak a kialakult helyzethez.

– A nálunk lakó 170 idős ember életkorukból adódóan is fokozottan ki van téve a megbetegedésnek járványügyi katasztrófahelyzettől függetlenül. A január február hónapban megjelent influenza járvány is komoly felkészülést, prevenciót igényelt intézményünktől, abban a tekinteteben, hogy mentesítsük idős ellátottjainkat az esetleges megbetegedésektől. Intézményünk már ebben az időszakban is korlátozta a lakók látogatását ezzel is minél nagyobb biztonságot teremtve számukra. A koronavírus megjelenését megelőzően is megléptük a teljes látogatási tilalmat az erre irányuló kormányzati rendelkezéseket közel egy héttel megelőzvén. A teljes látogatási tilalom mindenki biztonsága és egészsége érdekében hozott döntés, mindamellett hogy fizikailag és lelkileg is nagy terhet ró nemcsak idős ellátottjainkra, hanem kollégáimra is.

Az intézmény segít a kapcsolattartásban a szerettekkel és ügyeik intézésében is

– Nagy hangsúlyt fektetünk ebben az időszakban is a kapcsolattartásra, melyet a járvány időszaka alatt, skype-n keresztüli videóbeszélgetések formájában valósítunk meg. Ebben a formában idős ellátottjaink digitális világ eszközeit megragadva kapnak lehetőséget egy megnyugtató beszélgetésre hozzátartozóikkal. Nagyon sikeres és örömteli kapcsolattartási forma, így adott lehetőséget arra például: hogy néhány hónapos dédunokáját láthatta egyik lakónk.

– A kormányzati döntésben elhangzott kijárási tilalmat minden lakónk nehezen éli meg. Mindent megteszünk azért, hogy segítsük a nehéz időszakban is lakóinka, legyen szó egészségi állapotuk megőrzésében nyújtott segítségről vagy éppen banki ügyintézésről. A héten pénzintézetekkel vettük fel a kapcsolatot, az ügyben hogy online is tudják a tilalmi időszakban intézni lakóink a pénzügyeiket.

Mindenkitől áldozatot kíván a karantén betartása

A látogatási szigorítás mellett bevezettek egy nagyon komoly protokoll-rendszert is. Ez magában foglalja az épületbe bekerülő csomagok, termékek zsiliprendszerben való biztonságos átadását, valamint a dolgozók kontrollált belépését is, ahol a kéz fertőtlenítése mellett cipőket is fertőtlenítik, nehogy bármilyen módon az intézmény területére jusson a vírus.

Vellai-Nemes Nikoletta elmondta, az idősektől nagy áldozatot kíván a karantén betartása. Nem csak fizikálisan, lelkileg is megterhelő számukra. A hétköznapi életet most a kormányzati döntések alakítják nap, mint nap. Igyekeznek betartani az izolációt, a csoportos rendezvények lemondásra kerültek, az intézményen belül most egyéni mentálhigiénés tanácsadás szolgálja a lelki felüdülést, valamint nagy segítség az olvasás nyújtotta feltöltődés is, melyet a felajánlásként kapott nagyon sok keresztrejtvény és újság kiválóan támogat.

Nagyon nagy segítséget nyújtanak lakóik számára a digitális világ elérhetőségének biztosításával, melyet az intézményben működő ingyenes wi-fi hálózat tesz lehetővé. Nagyon sokan aktívan használják a világhálót, mely a mostani időszakban még nagyobb adatforgalommal működik. Mindezek mellett egy másfél hektáros park is a bent élők rendelkezésére áll, amely csak az övék, így legalább a szabad levegőt, a napsütést és a természetet is élvezhetik.

A beszerzés újfajta kihívást jelent és jókora többletkiadást

– Rendelkezünk cselekvési tervvel, bármilyen irányba is változzon a helyzet – mondta el az intézményvezető asszony. A legkomolyabb és legnehezebb feladatunk most a védőfelszerelések, fertőtlenítőszerek beszerzése, az utánpótláshoz történő hozzájutás.

– Hetek óta kihívást jelent a maszkok, gumikesztyűk , védőöltözet beszerzése. Állhatnánk rosszabbul is, de az előzetes tervezésnek, és a mostani okos gazdálkodásnak és rendszernek köszönhető, hogy nem fogytunk ki ezekből. Egy megyei vegyipari vállalat felajánlása révén jutottunk nagyobb mennyiségű kézfertőtlenítő folyadékhoz amiért nagyon hálásak vagyunk. Azonban a legtöbb beszállítónk is készlethiánnyal szenved, és a beszerzés már most többlet költséget jelent, ugyanis minden segédeszköznek nőtt az ára, sokan ráadásul vissza is élnek a kialakult helyzettel.

Bár állami feladatot ellátó intézmény vagyunk, a mi számunkra egyelőre még nem alakítottak ki járási elosztó központokat, de őszintén reméljük, hogy erre is sor kerül a közeljövőben.