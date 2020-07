A NAV július elsejétől működő új rendszere hasznos és ingyenes segítség lehet

Két éve kezdődött változási folyamat újabb állomásához érkeztünk 2020. július elsejével a fehérgazdaság felé vezető úton.

Bár a jogszabályok közvetlenül nem állítják követelményként az adóalanyok, vagyis az adószámmal rendelkező magánszemélyek és társaságok elé az elektronikus, azaz ma már online számlázást, az adatszolgáltatási előírásoknak egyre inkább csak annak segítségével tudnak megfelelni.

Online adatszolgáltatás

Mint ismert, 2018. július 1-je óta online adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adóalanyt a legalább 100 ezer forint áthárított áfát tartalmazó és belföldi adóalanyok közötti ügyletről kiállított számlák esetében. A bejelentésnek a 100 és 500 ezer forintnyi áfatartalom közötti számla esetében, a kiállítást követő öt napon belül, afölött egy napon belül kell beérkeznie a NAV elektronikus rendszerébe. 2020. július 1-jével ez a szabály módosult úgy, hogy nem csupán a 100 ezer forint áfatartalom fölötti, hanem minden számlát be kell jelenteni. Az alanyi adómentes (áfamentes) számlákat is.

A számlakibocsátásra vonatkozó észszerű határidő is módosult július 1-jével. Ekkortól a számlákat a teljesítést követő nyolc napon belül ki kell állítani, a korábbi 15 nap helyett. Tehát egy 500 ezer forint áfatartalom alatti teljesítés esetén (például fürdőszoba-felújítási munkák) a mesternek van nyolc napja a számla kiállítására, és további öt napja annak elektronikus bejelentésére. A teljesítést a munka befejeztével azonnal igazolnia kell.

A NAV is ad adatot

A fentiekhez kapcsolódik még egy olyan speciális, 2018. január 1-je óta hatályos követelmény is, hogy amennyiben a számlát online számlázóprogrammal állítják ki, annak tartalmát – a meghatározott fájlformátumban – a kiállítás után azonnal továbbítani kell a NAV rendszerébe. Magya­rán, ha a fürdőszobát felújító mester online számlát állít ki, akkor az adatszolgáltatás is azonnal megtörténik – egy szabályos számlázóprogram esetében. A hagyományos kézi számla alkalmazása a jövőben tehát (bár megengedett marad) többletmunkát jelent.

Ide tartozik még, hogy 2020. július 1-jétől minden szállító számlának tartalmaznia kell a vevő adószámát is. Ennek nyomán (a bejelentési kötelezettségnek köszönhetően) a vevő adóalany frissen keletkezett költségéről a NAV – legkésőbb 13 nap múlva – automatikusan tudomást szerez. Július 1-jétől azonban, a soron következő áfabevallást megelőzően, a vevő adóalanyok a szállító számláikat a NAV rendszeréből lekérdezhetik, pontosítandó a saját könyvelésüket, valamint kiszűrendő a szállító által le nem jelentett számlákat. A NAV-tól letöltött szállítói adatokat az adóalany a jövőben feltöltheti a saját könyvelési rendszerébe is, adatbeviteli munkát megtakarítva ezzel. Ugyanakkor arra ezután is szükség lesz, hogy egy hozzáértő személy eldöntse, mely költségszámlák kerülhetnek be az esedékes áfabevallásba.

Ügyfélkapuval, egyenesen a NAV-nak

A számlázóprogramok piacát is mozgásba hozta a folyamatban lévő átalakulás. Elsőként érdemes a NAV saját fejlesztésű, ingyenes, online számlázó programjáról néhány szót ejteni. Ez a szolgáltatásaiban a törvényes előírásoknak mindenben megfelel, bármely adóalany által szabadon használható, továbbá ezzel papíralapú és elektronikus számla is készíthető. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalos alkalmazása a https://onlineszamla.nav.gov.hu/ címen érhető el.

A használathoz elsőként regisztrálni kell a NAV Online Számla felületén, amelyen keresztül az adatszolgáltatási kötelezettség is teljesíthető. Ezt az ügyfélkapu segítségével annak a magánszemélynek célszerű elvégeznie, akihez az adott adóalany hozzá van rendelve (könyvelő, ügyvezető-cégtulajdonos).

A regisztráció logikus lépéseit követve, első belépésekor ott akadhat fenn az új felhasználó, hogy a nyitólap tetején a rendszer piros alapon szedett hibaüzenete fogadja, amely a hiányzó technikai felhasználóra figyelmezteti. Semmi gond: az Információk menüpont alatt található felhasználói kézikönyv lépésről lépésre vezet végig a számlázóprogram használatbavételéhez vezető úton. Miután a számlázót konfiguráltuk, egy QR-kód segítségével mobilalkalmazást is párosíthatunk hozzá.

Innentől szükség esetén akár zsebből is számlázhatunk úgy, hogy az adatszolgáltatás július elsején életbe lépett követelményeinek is megfelelünk.