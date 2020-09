A vírus köztünk jár – Veszprémi fertőzöttel beszéltünk

Koronavírust átélt embereket szólítunk meg sorozatunk első részében egy veszprémi egyetemista lány mesél tüneteiről. Szándékunk szerint minél több Covid-esetet mutatunk be a veol.hu olvasóinak, segítve a betegségről szóló tájékoztatást.

A második hullám közeledtével is még sokan nyugtatják magukat azzal,, hogy „én nem ismerek senkit, aki elkapta”, illetve „én úgysem kapom el”. Réka (nevét kérésére megváltoztattuk) 24 éves orvostanhallgató, Veszprémben él barátjával, és augusztusban derült ki róla, hogy elkapta a vírust. A karanténját töltő lánnyal készítettünk interjút.

Miért csináltattál tesztet? Voltak tüneteid, egyetemhez kellett, vagy az ismerősi körödben volt fertőzött?

– Augusztus 9-én lázas lettem. Mivel orvosi egyetemre járok, ezért ha bármilyen tünetet észlelünk, teszteltetni kell magunkat, mielőtt újra az egyetem területére lépünk.

Még aznap elmentem tehát egy PCR-re, amelynek pozitív lett az eredménye.

Ez meglepetésként ért, hiszen hat nappal előtte csináltattam tesztet, ami viszont negatív lett.

Hol kaphattad el? Ismerőstől, tömegközlekedésen vagy az egyetemen?

– Őszintén nem tudom. Az utóbbi időben nem igazán jártam ki. A csoporttársaim az egyetemen pedig mind negatívak lettek, hiszen teszteltetniük kellett magukat, mert kontaktnak számítottak, miután kiderült, hogy én pozitív vagyok.

Vannak-e tüneteid? A tünetek közül (köhögés, ízlelés elvesztése, fej-, torokfájás, fáradékonyság) melyeket észlelted magadon?

– Voltak tüneteim, igen, a következő sorrendben: Először kapart a torkom, majd jött a láz és a fejfájás, aztán az ízületi fájdalom. Ezt követően elvesztettem az ízlelésem és bedugult az orrom, végül pedig jött a köhögés és a nehéz légzés. A fáradékonyság pedig végig fennállt. De kb. 5-6 napig tartottak csak a tünetek.

Hogy viseled a karantént? Nyilván felborította a megszokott életritmusodat, könnyű volt az átállás? Az egyetem megértő ebben a helyzetben?

– Engem annyira nem viselt meg a karantén, csupán kisebb problémák akadtak (pl. az online bevásárlásnál nem azt hozták ki, amit rendeltem, az internetszolgáltatónál az elmúlt napokban több zavar is fellépett stb.). Az egyetem megértő, hiszen nekik is érdekükben áll, hogy a vírust ne vigyük be klinikákra.

Mivel töltöd az időd, van a környezetedben, aki tud segíteni?

– Az időm nagy részét online órákkal, sorozatokkal, a barátommal (akit sikerült megfertőznöm, és most együtt karanténozunk) és a kiscicámmal töltöm, de néha azért unatkoztam is persze.

A barátaim nagyon segítőkészek voltak, amint elmondtam nekik, mi a helyzet, mindenki azonnal felajánlotta, hogy segít, amire nagy szükségem volt, hiszen a páromnak szülinapja volt a karanténozásunk alatt, és csak így tudtam megszerezni az ajándékát, tortát, pezsgőt. Nagyon hálás vagyok a segítségükért.

Van-e tanácsod azoknak, akik elkapták, vagy épp, hogy nem kapták el?

VAN.

Azzal, hogy rendesen hordjátok a maszkot, életeket menthettek!

Én aznap amikor a tüneteim kezdődtek, 8 órán át bent voltam a klinikán egy teremben közel 20 csoporttársammal és nem fertőztem meg senkit, mert normálisan (úgy, hogy az orromon is rajta volt) hordtam a maszkom.

Illetve még egy dolog: Ha valakinek teljesen mindegy, hogy elkapja-e a vírust vagy sem illetve, hogy meglevő tünetekkel/kontaktszemélyként futkározik a nagyvilágban maszk nélkül, annak azt üzenem, hogy ilyenkor gondoljon arra, hogy ő mennyire örülne annak, ha egy idősebb vagy már beteg hozzátartozója valaki más nemtörődömsége miatt így fertőződne meg és kórházba kerülne vagy meghalna.

Nagyon fontos, hogy ilyenkor mindenki kicsit rakja félre a saját komfortzónáját és inkább vigyázzon a másikra (még akkor is, ha nem ismeri).