Állatkerti belépőket kaptak ajándékba az egészségügyi dolgozók

Az állatkert belépőkkel fejezi ki tiszteletét és köszönetét a megyeszékhelyen a frontvonalban dolgozóknak. A Csolnoky Ferenc Kórház és a Veszprémi Mentőszolgálat munkatársai összesen kétezer belépőjegyet kaptak ajándékba, amelyekkel az év végéig látogathatják meg az állatkertet.

A belépőjegyeket szerdán adták át az érintett intézmények képviselőinek a Veszprémi Állatkert bejáratánál.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő kiemelte: a koronavírus-járvány is rávilágított arra, milyen emberfeletti munkát végeznek az egészségügyi dolgozók azért, hogy biztonságban érezhessük magunkat. Mint mondta, az állatkert is nehéz időszak után van, hiszen egy időre be kellett zárnia, és most a társadalmi szerepvállalásáról tett tanúbizonyságot ezzel az országosan egyedülálló kezdeményezéssel.

Lippai Norbert, a Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója úgy fogalmazott: nagyon nehéz időszak áll mögöttük és nem tudják, mi áll még előttük, de amit eddig letettek az asztalra, az azt bizonyítja, hogy képesek egy ilyen helyzetet is megoldani. Számára megható az összefogás, amit térségünkben tapasztal az emberek között, és ez a kezdeményezés is nagyon jó visszaigazolás arra, hogy elismerik a munkájukat.

Nátrán Albin vezető mentőtiszt hangsúlyozta, nemcsak a betegek számára volt nehéz az elmúlt időszak, és a felajánlott belépőjegyek a rekreáció fontos részét képezik majd a mentőknél.