Almádiban is megkezdődött a nyári szezon

Sportversenyek és gyermekprogramok is színesítették a turisztikai idénynyitó rendezvényt a Wesselényi strandon.

A tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is a sporté volt a főszerep a Balaton napja balatonalmádi rendezvényén. Idén is bemutatkoztak a helyi sportegyesületek, és számos sportágat kipróbálhattak a látogatók. Az érdeklődők megismerkedhettek az egyre népszerűbb SUP (állószörf) sportággal, vízibicikli-versenyen vehettek részt, fitneszgépeken edzhettek, mászófalon tehették próbára ügyességüket, valamint utánpótlás női strandröplabda-versenynek is otthont adott a rendezvény.

A sportolás mellett a városi gyermeknapot is befogadták a szervezők, így az apróságokat is számos izgalmas program, így népi játékok, légvár, kézműves-foglalkozás és bohóc előadása is várta, mondta Kepliné Blázsi Ágnes, a rendezvényt szervező Balatonalmádi Turisztikai Egyesület munkatársa. Hozzátette, délelőtt jótékonysági futóversenyt is szerveztek, amelynek bevételéből az épülő Magocskák óvodába szereznek be fejlesztőjátékokat.

A Balaton napja rendezvényt a tó körül számos helyszínen megtartották, és mindenhol egy időpontban, délután két órakor tóba futással nyitották meg a szezont. A Wesselényi strandon annak ellenére is, hogy a víz meglehetősen hideg volt, több mint negyvenen gázoltak bele a tóba. A program szervezői és résztvevői délután az ország első régiós borával, a BalatonBorral is koccintottak.