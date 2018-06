Átadták a diplomákat a Pannon Egyetem Mérnöki Karán

Legyenek sikeres, elégedett és boldog emberek. Így bocsájtotta útra a végzősöket Gelencsér András rektor.

A Pannon Egyetem Mérnöki Karának pénteki diplomaátadó ünnepségén a rektor úgy fogalmazott: a hallgatók nagy utat jártak be, hogy megvalósíthassák álmaikat. A nemzetközi rangsorban is előkelő helyen álló karon szereztek jól használható tudást, ismeretet, mellyel mindenütt megállják majd a helyüket. A mérnöki kart szakmai elismertség, dinamikus fejlődés, erős, összetartó oktatói közösség jellemzi. Gelencsér András biztatta a végzősöket, hogy a későbbiekben is keressék oktatóikat, számíthatnak a segítségükre.

Szalai István, a mérnöki kar nyolc év után leköszönő dékánja bízik benne, hogy a fiatalok jó szívvel emlékeznek majd egykori alma materükre. A mérnöki kar oktatói azon fáradoztak, hogy tudásuk legjavát nyújtsák a hallgatóknak, sikeres, eredményes tanévet zárjanak.

Szalai István, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának dékánja az elmúlt tanév hallgatói és oktatói eredményeit sorolta. A karon nagy gondot fordítanak a tehetséggondozásra, konferenciákat és táborokat szerveznek, a hallgatók országos versenyeken is kiemelkedően szerepeltek. A most végzett mérnökök az iparban, egyetemeken, kutatóintézetekben dolgoznak majd, évtizedekre meghatározzák a műszaki fejlődés irányát. A dékán azt mondta a végzősöknek, utazzanak, szerezzenek tapasztalatot külföldön, vigyék hírét a Pannon Egyetemnek, de a megszerzett tudás birtokában térjenek haza. Első munkahelyük Magyarországon legyen, hazánkban nagy szükség van fiatal mérnökökre. Felhívta a végzősök figyelmét, hogy mondjanak köszönetet családjuknak, barátaiknak azért, hogy támogatták őket a tanulásban.

Pápai Tamás, a Continental Automotive Hungary Kft. ügyvezető igazgatója huszonnégy évvel ezelőtt végzett a Pannon Egyetemen. Azt mondta, a mostani végzősöknek sokkal több lehetőségük van, mint neki volt egykoron. Arra biztatta a fiatalokat, éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Próbálják ki magukat külföldön is, szerezzenek tapasztalatot, de utána jöjjenek haza, Magyarországra, ahogyan tette ő is. Szólt az életünket, munkánkat átható digitalizációról, a járműipar fejlődéséről. Véleménye szerint a felgyorsult világban a legnagyobb kihívás embernek maradni. A végzősöknek sikert és boldog életet kívánt.

A diplomaátadó ünnepségen 178 végzős vette át oklevelét. Húsz PhD-doktort avattak, akik megfogadták, hogy tudományos munkájukkal mind hazájuknak, mind a Pannon Egyetemnek, mind maguknak megbecsülést szereznek. Vassányi István Szabolcs egyetemi docens habilitációs oklevelet vett át Gelencsér András rektortól, majd díjakat és kitüntetéseket adtak át.

A mérnöki karon az idén végzett hallgatók Horváth Evelin anyagmérnök mesterszakos hallgatót jelölték szeniornak. A végzősök nevében ő búcsúzott.