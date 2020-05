Átadták a felújított Mesevár Óvodát Nagyvázsonyban

A Mesevár óvoda szűkkörű, ünnepélyes átadóját tartották május 23- án, délután.

Az óvoda gáz-és villanyhálózatát újították fel a Magyar Falu Program keretében, 10 millió forintos támogatásból az elmúlt hetekben. Az átadó ünnepség tiszteletbeli vendége volt Gyopáros Alpár, a települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos és Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő.

Gyopáros Alpár elmondta, hogy 2019-ben indult a falusi csok rendszere, és az azóta eltelt körülbelül nyolc hónapban megközelítőleg 10 ezer fiatal pár vette igénybe ezt a támogatást használt ingatlan vásárlására és felújítására, vagy meglévő otthonuk korszerűsítésére.

– Önmagában egy lakhatási támogatás biztos, hogy nem elég ahhoz, hogy haza költözésre, vagy helyben maradásra ösztönözzük a falusi fiatalokat. Éppen ezért fontosak azok az életminőség javító pályázati támogatások is, amelyekkel például Nagyvázsony is élni tudott, és amellett, hogy a helyi fiatalok a falusi csok támogatást is felvehetik, emellett polgármester úr például az óvoda épületét is fel tudta újíttatni a Magyar Falu Program keretében – fogalmazott a kormánybiztos.

Fábry Szabolcs polgármester szerint a Magyar Falu Program történelmi jelentőségű, mert az elmúlt évtizedekben ilyen figyelem és ekkora segítség nem irányult a magyar falvak felé, mint most. A 10 millió forintos óvoda fejlesztés keretében gyakorlatilag teljesen kicserélték az elavult elektromos hálózatot. Emellett korszerű, energiatakarékos világítótesteket szereltek fel, és új, korszerű gázkazánok biztosítják majd az óvodai és a bölcsődei szárny biztonságos működését is a téli időszakban.

A polgármester kiemelte azt is, hogy az óvónők amellett, hogy csoportfelügyeletet tartottak, közreműködtek az idősek ellátásában is a járványhelyzet idején. Emellett az óvónők és a dajkák festették ki a felújított óvoda épületét egy helyi szakember, Kálmán József irányításával. Munkájuknak is köszönhetően a Mesevár Óvoda megszépülve, teljes nyitvatartással várja a gyerekeket május 25-től.