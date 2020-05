Az almádi önkormányzat hivatali dolgozói virágosítják a városi strandokat

Csapatépítő tréningen virágosítják a városi strandokat az önkormányzat munkatársai. A május elejéig tartó lezárások és a bizonytalan járványhelyzet miatt nem tudták előre tervezni a virágosítást a strandokon, végül az önkormányzat munkatársai vállalták be a feladatot.

A virágládákba és a kandeláberek virágtartóira is kerültek egynyáriak, de tervezett dísz­ágyásokat is készítettek az önkormányzat pénzügyi vagy adócsoportjának dolgozói. Május 29-én nyitnak a strandok, így most sietősen kell végezni a feladatokat, hogy nyitásra minden elkészüljön.

Balatonalmádi négy strandját idén már az önkormányzat működteti, az egyes strandokért azok vezetői felelnek. A városban rendszerint május 15-én nyitnak a strandok, idén a hideg idő miatt május 29-re csúszik a nyitás.

– Minden évben be kell szerezni a fürdővízhasználati engedélyt, pályáztatni kell a strandok őrző-védő feladatait, az egészségügyi szolgáltatást, a vízi mentést, a takarítást. Be kell szerezni a jegyeket, a pénztárgépeket be kell üzemelni. Amint a vegetáció elindul, elkezdődik a fűnyírás, a fák ellenőrzése. Tavaly a Wesselényi strandon a játszótéri elemek újultak meg, és a káptalanfüredi strandra új hinta került.

Idén a Budatava strandon lesz még egy nagyobb munkánk: 300 négyzetméternyi térkövet rakunk majd le. A terület összességében hatalmas, a vizesblokkokat ősszel víztelenítjük, tavasszal újraindítjuk. Festünk, kicseréljük az elhasználódott járólapokat, sok az évről évre elvégzendő karbantartás is – mondta el lapunknak Somlai Ágnes, Balatonalmádi város önkormányzatának strandreferense.

A strandokon folyamatosan figyelik a hínárhelyzetet, és amikor indokolt, levágatják. Egy iszapkotrás elkelne, de források egyelőre nincsenek rá. Homokot a plázsokra minden évben hozatnak, de csak a nyitás előtti utolsó pillanatokban, mert a homokot gyorsan bemossa a víz.

A forgalom a kijárási korlátozások enyhítése óta érezhetően nőtt, a bátrabbak már fürödtek is a 17–18 Celsius-fokos vízben.