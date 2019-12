Az élhetőbb, tisztább városért dolgoznak – VKSZ Zrt. évzáró partnertalálkozó

A VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. a Hangvillában tartotta évzáró partnertalálkozóját.

A rendezvényen fellépett a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar, majd Temesvári Balázs tartott évértékelőt. A VKSZ Zrt. vezérigazgatója beszámolt arról, hogy milyen lépéseket tettek 2019-ben, hogy jobb, szerethetőbb Veszprémben élhessünk. Kitért a szervezeti átalakításra, amelynek keretében létrejött a városgazdálkodási igazgatóság.

Jelentős változáson esett át a vállalatirányítási rendszer is. Nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy képzett munkaerő lássa el a közszolgáltatási feladatokat a városban. A hőszolgáltatás területén megvalósult a füstgáz hőhasznosító rendszer beruházása, amely jelentős energiamegtakarítást eredményez a szolgáltatásban.

A parkolás területén fejlesztették a biztonsági rendszereket, míg a temetkezési irodában méltó körülményeket teremtettek az ügyfélfogadáshoz. A következő években bővítik a hulladékudvari kapacitást és fejlesztik a hulladékválogatás színvonalát. Elkészült a zöldstratégia, amely kiváló példája az önkormányzattal való együttműködésnek, a szakmai programok mentén. Folytatták a népszerű Lakótelepi Piknik, a Fenntarthatóság Mindenkor, vagy a Vadvirágos Veszprém programokat, amelyek mind hozzájárultak ahhoz, hogy Klímasztár díjat kapott idén a város.

Elhangzott az is, hogy emberpróbáló feladat volt, de sikerült összekapcsolni a társaság számlázási rendszerét a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. online rendszerével. Szó esett a Szakipark projektről is, amelynek keretében egy országosan példaértékű képzőközpont jöhet létre. A társaság jövőre is kiemelt figyelmet fordít a környezeti nevelésre és a fenntarthatóság elvének elterjesztésére. Oktatóprogramjaikkal folyamatosan járják az óvodákat, általános- és középiskolákat, valamint együttműködnek a felsőoktatással is.

Az értékelő, az ünnepi műsor és a pohárköszöntő után a vezérigazgató – megköszönve ötéves, felügyelőbizottsági elnöki munkáját – emléklapot adott át Varga Andrásnak.