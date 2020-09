Célegyenesbe ért a balatonalmádi sportközpont

Két felnőttfutballcsapattal és 180 gyerekkel foglalkozik a Balatonalmádi Sport­egyesület. A tervek szerint november elejétől a korábbinál sokkal jobb feltételek között, egy új helyszínen tarthatják az edzéseket és a meccseket.

– Még 2016-ban kértük a térség országgyűlési képviselőjének, Kontrát Károlynak a segítségét abban, hogy a jelenlegi pályáról el tudjunk költözni. Egyrészt kinőttük a helyet, hiszen tíz utánpótlás- és két felnőttcsapatunk van, másrészt azt a pályát az év nagy részében nem tudtuk használni, hiszen egy kicsit is csapadékosabb időben már víz alá került.

Ő rögtön mellénk állt, amiért nagyon hálásak vagyunk, hiszen Kiss Viktor tervezővel azonnal nekiálltunk a munkának. Az elmúlt négy és fél évünk erről szólt, de meglesz az eredménye. Ezután télen nem kell majd Füredre vagy Veszprémbe járni, pályákat bérelni, tudunk egyszerre több csapattal foglalkozni, akár meccset játszani és edzeni párhuzamosan a két pályán – mondta el Ács Attila, a Balaton­almádi Sport­egyesület elnöke.

A városgondnokság mögötti fejlesztési területen, a Lozsántán tavaly októberben volt az alapkőletétel. Azóta egy füves és egy műfüves pálya épült, köztük öltözővel, melyből a füves pályára látni. A műfüvet leborították, a másik pálya füvesítése a napokban kezdődik, az épületben most burkolnak.

– A határidő november 6-a, remélem, addigra tényleg minden elkészül és birtokba tudjuk venni a területet, ami hatalmas előrelépés lesz mind az egyesület, mind a város életében. Szakmai előrelépésben szintén gondolkozunk, idén például már indítottunk U11-es és U13-as korcsoportot a regionális Bozsik tornákon, és később – elsősorban az utánpótlás kiemelt bajnokságokban – is elindítjuk majd. Abban gondolkodunk, hogy ez a sportlétesítmény nyitott lesz a városlakók előtt, a hátsó részre szeretnénk egy grundfoci­pályát, ami bárki előtt nyitott lesz, a túloldalra egy streetballpályát, és ha lesz lehetőségünk, szabadtéri fitneszeszközöket telepítenénk. Ez azért is jó lenne, mert a szülő, amikor elhozza a gyermekét edzésre, maga is sportolhatna.

A pályák mögé 150 személyes tribün kerül, de a pályák körül állni is lehet majd. Az épületbe négy öltözőhelyiséget alakítottak ki vizesblokkal, van egy szertár, egy játékvezetői öltöző, nyilvános vécé, kis tárolóhelyiség a gépeknek.

– Nem túl nagy az összterület, de mindennek van benne hely. Itt végre lesz egy kis közösségi tér is, ami a jelenlegi öltözőből nagyon hiányzik. Itt egy mérkőzés után le tudunk majd ülni, megihatunk egy üdítőt, vagy megehetünk egy pizzát. Lesz nagy parkoló, ami nagyon jó, hiszen a korábbi helyen a nyári napokon a parkolás már problémás volt. Ez a pálya legfeljebb a megyei első osztály kiszolgálására alkalmas, az NB III-as továbblépéshez további fejlesztések kellenének. Mi úgy látjuk, hogy ez anyagilag egyelőre meghaladja a képességeinket, de az elvi lehetőség a további fejlesztésre adott. Most nagyon örülünk ennek, ez óriási minőségi ugrás lesz – fejezte be Ács Attila.

A 905 millió forint értékű beruházás három forrásból állt össze: a társaságiadó-felajánlásokból 170 millió forint, állami támogatásból 681 millió forint, önkormányzati forrásból pedig 54 millió forint állt rendelkezésre. A pályák és az épület mellett út és híd épült, és megtörtént a terület teljes közművesítése is.