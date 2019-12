Csintalan krampuszokkal együtt érkezett a Mikulás Nemesvámosra

Csintalan krampuszok kíséretében érkezett meg a várva várt Mikulás a településre.

Bárdos Zoltán főszervező elmondta, hogy a közösségi összefogás kiteljesedett ebben az évben. Vállalkozók, termelők, cégek támogatják a rendezvényt, aminek nagyon örül.

A településen már 11 éve megrendezik a Mikulás-napot. A Nemesvámosi Ifjúsági Klub és a Családsegítő Szolgálat szervezésében, sok-sok támogatónak köszönhetően idén is várták a nemesvámosi és veszprémfajszi gyerekeket a hagyományos eseményre. A „régi” sportcsarnok az apróságok zsivajától és a BorKöMoSzat együttes zenéjétől volt hangos vasárnap a kora esti órákban.

A zenekar után a Pesti Zenés Színpad csintalan krampuszai szórakoztatták a gyermeksereget és szüleiket. A lelkes apróságok az interaktív műsorban találkozhattak Törpapával és Rudolffal, a rénszarvassal is a Mikulás érkezése előtt. A nagy szakállú a színpadon ajándékozta meg a 250 helyi, 12 évesnél fiatalabb gyereket. A szervezők kreatív játszóházzal is készültek. Nagyméretű színezőket nyomtattak, melyeket a gyerekek a csarnokban elhelyezett asztaloknál kiszínezhettek és haza is vihettek.

A helyi motorosklub tagjai forró teával és forralt borral, valamint süteményekkel vendégelték meg a Mikulás-délutánra kilátogatókat.