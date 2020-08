Egyeztetést és béremelést javasol az LMP

Hátrányosan érintik a kormány döntései a tudományos életet és a vidéki felsőoktatási intézményeket, hangsúlyozta Keresztes László Lóránt, az LMP parlamenti frakcióvezetője.

A zöldpárt országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a kabinet olyan átszervezéseket hajtott végre az utóbbi időszakban, amelyek előtt nem egyeztetett az érintettekkel. Szerinte ez történt Veszprémben is, ahol az egyetem vezetésének véleményével szemben hoztak meg döntéseket. A kormányzati politika is hozzájárult ahhoz, hogy csökkent a felvett hallgatók száma, és ennek legnagyobb vesztesei a vidéki egyetemek, húzta alá. Hozzátette, a járvány miatti megszorítással 20 milliárd forintot tervez elvenni a felsőoktatási intézményektől a kormány, ami súlyos következményekkel járhat szerinte. Az LMP javaslatai szerint a kormánynak rendeznie kell az oktatói, kutatói béreket, a döntéshozatali folyamatba pedig be kell vonnia a szakma képviselőit.

Gerstmár Ferenc önkormányzati képviselő elmondta, a Pannon Egyetemen is csökkent a felvett hallgatók száma idén, és az átszervezések is érintették az intézményt: 2020-ban csatolták el a Georgikon Kart az egyetemtől, míg a zalaegerszegi gazdasági kar csatlakozott az intézményhez. Leszögezte, egy város helyzetét meghatározza egyetemének helyzete, ezért azt sürgette, kössön valódi stratégiai szövetséget a helyi felsőoktatási intézménnyel az önkormányzat. Megjegyezte, az egyetem ahhoz is hozzájárul, hogy a képzett fiatal generáció a lakóhelyén maradjon.