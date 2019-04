Együttműködési megállapodás a Pannon Egyetemmel

Együttműködési megállapodást kötött a Pannon Egyetem és a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület, valamint a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakközépiskolája szerdán a Pannon Egyetemen.

Gelencsér András, a felsőoktatási intézmény rektora az eseményen elmondta, a megállapodás nem új, hiszen a kapcsolat régóta működik, ám azt aláírással erősítették meg tegnap. Az együttműködés évekkel ezelőtt kezdődött a Pannon Egyetem és a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület között, ez mára tartalommal telt meg, és mindkét fél megelégedésére szolgál.

Elhangzott: tavaly, amikor a Pannon Egyetem több karán is új dékán került pozícióba, a korábbi együttműködés tartalmában kibővült, tegnap pedig már a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakközépiskolája és a Hallgatói Önkormányzat is jelen volt a tájékoztatón. A rektor reményének adott hangot, hogy az általa vezetett intézményen belül is egyre többen érzik majd fontosnak, hogy támogassák a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesületet. Erre több lehetősége van az egyetemnek van a képzéstől kezdve a jótékonysági bálig, a hallgatók is segíthetnek.

Molnár Roland, a hátrányos helyzetű fiatalokért egyesület elnöke azt emelte ki, hogy idén ötéves a kapcsolatuk az egyetemmel, és az ötödik báljuk lesz novemberben az intézményben. Szó esett a középfokú intézményekről, amelyek ugyancsak szoros kapcsolatban vannak az egyesülettel, ám az elnök azt szeretné, ha az összes veszprémi középiskolával lenne megállapodásuk.

Külön kiemelte a Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzatának tagjait, akik a jótékonysági sütivásáron, a bálon és más eseményen nyújtottak segítő kezet.

A Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakközépiskolájának igazgatója, Irányi László szerint iskolájuk stratégai partnerként tekint a Pannon Egyetemre.

Hetvenéves mindkét intézmény, ráadásul a középiskola annak idején vegyipari arculattal indult. Sok az átfedés, nem is csoda az intenzív együttműködés a felek között. Hangsúlyozta, az egyesület az iskola sok tanulójának segített, de ez a támogatás visszafelé is működik, hiszen a diákok is igyekeznek segíteni.

Örül a megállapodásnak a Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzata, a tagok is szívesen segítenek, erről is beszélt Lekszikov Kitti elnök. A tájékoztató végén a felek együttműködési megállapodást írtak alá.